İsrailli sunucudan "İran'da nükleer bomba kullanılması" önerisi

İsrailli sunucudan "İran'da nükleer bomba kullanılması" önerisi

İsrail'in Kanal 14 televizyonu sunucusu gazeteci Shimon Riklin, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de katıldığı programda, İran'a karşı nükleer silah kullanılması önerisinde bulunarak, "Neden biz (İran'da) nötron bombası kullanmıyoruz. Binalara zarar vermeyen, sınırlı bir şekilde her yerdeki tüm insanları öldüren bir tür atom bombası." dedi.

Aynı kanalın muhabiri Dror Balazada ve Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in de katıldığı yayında tepki çeken ifadeler kullanıldı. Programında Riklin, Balazada ve Ben-Gvir'e dönerek, "Neden biz (İran'da) nötron bombası kullanmıyoruz. Binalara zarar vermeyen, sınırlı bir şekilde her yerdeki tüm insanları öldüren bir tür atom bombası." diye konuştu.

Riklin'in sorusunun ardından stüdyoda gülüşmeler olurken, Ben-Gvir de gülerek bu soruya ilk cevabı Balazada'nın vermesini istedi.

Konvansiyonel olmayan silahların kullanılmış olabileceği iması

Kanal 14'ün muhabiri Balazada, "atom" kelimesini kullanmak istemediğini söyleyerek, geçen hafta İsrail'in Hürmüz Boğazı yakınındaki bir şehre füzeyle saldırı düzenlediğini ve söz konusu saldırıda konvansiyonel olmayan (nükleer, kimyasal veya biyolojik) silahların kullanılmış olabileceğini ima etti.

Nötron bombası (Geliştirilmiş Radyasyon Silahı - ERW), düşük patlama gücü ve ısıya karşın, çok yüksek miktarda ölümcül radyasyon (nötron) yayan, yapıları sağlam bırakıp canlıları hedef alan bir füzyon nükleer silah türü olarak biliniyor. Atom bombasına göre daha az yapısal hasar veren nötron bombası, insanların nötron bombardımanı ile ölmesine yol açıyor.

