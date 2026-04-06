Öcalan'ın 'Doğduğu ev müze yapılacak' iddiası

Abdullah Öcalan’ın doğduğu Şanlıurfa’nın Ömerli köyündeki evin, ailesi ve yakınları tarafından "müzeye dönüştürüleceği" iddia edildi. DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan’ın yapının "tarihsel orijinalliğinin korunması" gerektiğine dair açıklamaları, kamuoyunda geniş yankı buldu.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi kırsalında yer alan ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum yeri olan ikametgâh, yeni bir tartışmanın odağı haline geldi. Sosyal medyada ve bazı basın mecralarında yer alan iddialara göre; Abdullah Öcalan’ın talebi üzerine ailesinin harekete geçtiği ve evin bir "hafıza merkezi" veya "müze" statüsüne kavuşturulmasının planlandığı öne sürülüyor.

DEM PARTİLİ ÖCALAN: "ORİJİNALLİĞİNİ KORUMAK İSTİYORUZ"

Sözcü'de yer alan habere göre, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, yapının örgüt tarihi açısından taşıdığı iddia edilen sembolik öneme dikkat çekti. Öcalan, evin geçmişte birçok kritik isim tarafından ziyaret edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Apo burada yaşadı. Bazen Cemil Bayık ve Kemal Pir de burada kaldılar. Hareketin öncülüğünü yapan birçok kişi bu evi ziyaret etti. Bu evin orijinalliğini korumak ve bu şekilde tarihte kalmasını istiyoruz."

