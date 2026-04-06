Bu adil mi? Yeni doğalgaz tarifesi merkezi sistemli sitelerde faturayı çıldırtacak!

BOTAŞ'ın 4 Nisan itibariyle geçerli saydığı doğal gaz zammı ve yeni tarifeler merkezi sistem kullanan sitelerde ortalığı karıştıracak. Doğal gaza yapılan zam yüzde 25 olarak duyurulsa da 2. kademede bu zam oranı yüzde 132 oranında. Tasarruf için sitelere zorunlu kılınan merkezi sistemde fatura abonelere bölünecek. Eşik aşıldığında 1+1 daire ile 4+1 daire en üst kademeden fatura ödeyecek. Bu durum düzeltilmezse sitelerde isyan çıkacak.

BOTAŞ'ın duyurusu ile 4 Nisan itibariyle konutlarda, doğal gazda Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere "çok tüketinin çok ödeyeceği" kademeli tarifeye geçildi. Kademe-2'de yer alan konut aboneleri ile sanayi kuruluşları ve elektrik santralları gazı (1000 metreküp) 18 bin TL'den tüketecek. Bu abonelerin faturaları katlanacak.

MERKEZİ SİSTEMDE KRİZ ÇIKACAK

Yeni tarife tasarruf için merkezi sistemin zorunlu kılındığı sitelerde ortalığı karıştıracak. Zira daire sahipleri harcamalarına göre değil, sitenin toplam tüketimine göre kademeye dahil olacaklar.

Tek merkezden ısınan sitelerde, 1+1 dairelerin yanı sıra 4+1'ler de bulunuyor. Bu siteler, eşik değeri aştığında çok pahalı olan kademe-2’den gaz faturasıyla karşı karşıya kalacak. Fatura, daire sayısına bölünecek. Küçük daireler, “az tüketip çok ödemek“ zorunda kalacak.

ADİL OLMAYACAK

Yasal yönetmelikler doğrultusunda 2.000 üzeri toplam kullanım alanlı binalarda merkezi sistem zorunlu. Bu siteler bireysel ısınma sistemini kanun sebebiyle kullanamıyor. Sistemin zorunlu olmasının sebebi ısı pay ölçerlerle tasarruf sağlanması. Kademeli sistem sonrası tasarruf için zorlanan merkezi sistemli siteler bir nevi cezalandırılmış olacak.

BOTAŞ’ın, 4 Nisan'dan geçerli doğal gaz satış tarifeleri, eski/yeni fiyatlar ve artış oranları yukardaki tabloda...

FATURALAR ÇILDIRACAK

Kademe farkının getirdiği faturaya örnek verecek olursak... Bir konut abonesi 3 Nisan'da vergi ve paylar dahil tükettiği her bir metreküp gaz için 13,425024 TL ödüyordu.