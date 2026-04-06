Bu adil mi? Yeni doğalgaz tarifesi merkezi sistemli sitelerde faturayı çıldırtacak!

Bu adil mi? Yeni doğalgaz tarifesi merkezi sistemli sitelerde faturayı çıldırtacak!

BOTAŞ'ın 4 Nisan itibariyle geçerli saydığı doğal gaz zammı ve yeni tarifeler merkezi sistem kullanan sitelerde ortalığı karıştıracak. Doğal gaza yapılan zam yüzde 25 olarak duyurulsa da 2. kademede bu zam oranı yüzde 132 oranında. Tasarruf için sitelere zorunlu kılınan merkezi sistemde fatura abonelere bölünecek. Eşik aşıldığında 1+1 daire ile 4+1 daire en üst kademeden fatura ödeyecek. Bu durum düzeltilmezse sitelerde isyan çıkacak.

BOTAŞ'ın duyurusu ile 4 Nisan itibariyle konutlarda, doğal gazda Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere "çok tüketinin çok ödeyeceği" kademeli tarifeye geçildi. Kademe-2'de yer alan konut aboneleri ile sanayi kuruluşları ve elektrik santralları gazı (1000 metreküp) 18 bin TL'den tüketecek. Bu abonelerin faturaları katlanacak.

MERKEZİ SİSTEMDE KRİZ ÇIKACAK
Yeni tarife tasarruf için merkezi sistemin zorunlu kılındığı sitelerde ortalığı karıştıracak. Zira daire sahipleri harcamalarına göre değil, sitenin toplam tüketimine göre kademeye dahil olacaklar.

Tek merkezden ısınan sitelerde, 1+1 dairelerin yanı sıra 4+1'ler de bulunuyor. Bu siteler, eşik değeri aştığında çok pahalı olan kademe-2’den gaz faturasıyla karşı karşıya kalacak. Fatura, daire sayısına bölünecek. Küçük daireler, “az tüketip çok ödemek“ zorunda kalacak.

ADİL OLMAYACAK
Yasal yönetmelikler doğrultusunda 2.000 üzeri toplam kullanım alanlı binalarda merkezi sistem zorunlu. Bu siteler bireysel ısınma sistemini kanun sebebiyle kullanamıyor. Sistemin zorunlu olmasının sebebi ısı pay ölçerlerle tasarruf sağlanması. Kademeli sistem sonrası tasarruf için zorlanan merkezi sistemli siteler bir nevi cezalandırılmış olacak.

BOTAŞ’ın, 4 Nisan'dan geçerli doğal gaz satış tarifeleri, eski/yeni fiyatlar ve artış oranları yukardaki tabloda...

FATURALAR ÇILDIRACAK
Kademe farkının getirdiği faturaya örnek verecek olursak... Bir konut abonesi 3 Nisan'da vergi ve paylar dahil tükettiği her bir metreküp gaz için 13,425024 TL ödüyordu.

4 Nisan'dan geçerli zammın ardından kademe-1 aboneleri her metreküp gaz için 16,848877 TL, kademe-2'ye giren aboneler ise 25,698877 TL ödeyecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Akaryakıtta dev zam dalgası: Benzin ve motorin durdurulamıyor! Yarından itibaren...
Foto Galeri Akaryakıtta dev zam dalgası: Benzin ve motorin durdurulamıyor! Yarından itibaren... Galeriye Gözat
Mircea Lucescu öldü mü? Oğlundan açıklama geldi
Mircea Lucescu öldü mü? Oğlundan açıklama geldi
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün maç kazandıran basketiyle Warriors'ı yendi
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün maç kazandıran basketiyle Warriors'ı yendi
Öcalan'ın 'Doğduğu ev müze yapılacak' iddiası
Öcalan'ın 'Doğduğu ev müze yapılacak' iddiası
İzmir'de meslek fabrikası tartışması AK Partili İnan'dan belediyeye işgalci tepkisi
İzmir'de meslek fabrikası tartışması AK Partili İnan'dan belediyeye işgalci tepkisi
İranlı komutan öldürüldü!
İranlı komutan öldürüldü!
ABD/İsrail vurdu GÜBRETAŞ'ın İran'daki ortağı üretimini durdurdu
ABD/İsrail vurdu GÜBRETAŞ'ın İran'daki ortağı üretimini durdurdu
O ülke duyurdu! LPG taşıyan tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçti
O ülke duyurdu! LPG taşıyan tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçti
20 şehit verdiğimiz kazayla ilgili esrar! Bu çok nadirmiş 3 parçaya bölünmüş ve...
20 şehit verdiğimiz kazayla ilgili esrar! Bu çok nadirmiş 3 parçaya bölünmüş ve...
İran işi fiyaskoymuş! ABD kendi askerini bombalayıp helikopterleri imha etmiş
İran işi fiyaskoymuş! ABD kendi askerini bombalayıp helikopterleri imha etmiş
ABD'li senatörden Trump'a İran tepkisi: Açık bir savaş suçu
ABD'li senatörden Trump'a İran tepkisi: Açık bir savaş suçu
Konya merkezli 13 ildeki FETÖ operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı
Konya merkezli 13 ildeki FETÖ operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı
OMSAN Lojistik ve Renault Fransa'dan işbirliği
OMSAN Lojistik ve Renault Fransa'dan işbirliği