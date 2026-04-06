OMSAN Lojistik ve Renault Fransa'dan işbirliği

OMSAN Lojistik ve Renault Fransa'dan işbirliği

OYAK OMSAN Lojistik, Renault Fransa ile markanın bitmiş araçlarının Slovenya'dan Romanya'ya taşınmasına yönelik anlaşmaya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği, OMSAN'ın yurt dışı taşımacılığında ulaştığı operasyonel olgunluğunu teyit etti.

Şirket, Avrupa pazarında kalıcı büyüme hedefleri açısından kritik bir dönüm noktasını aşarken yönünü Asya Pasifik bölgesine çevirdi.

Bu kapsamda OMSAN Lojistik, Renault Fransa ile markanın bitmiş araçlarının Slovenya'dan Romanya'ya taşınmasına yönelik anlaşmaya imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMSAN Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Arıburnu, güçlü operasyonel kabiliyetini, organizasyonel disiplinini ve uluslararası kalite standartlarına uyumunu sahada kanıtlayan OMSAN'ın bölgesinde büyük üreticiler için güvenilir bir çözüm ortağı haline geldiğini belirtti.

OMSAN Lojistik'in Renault Fransa ile yaptığı anlaşmayı yalnızca yeni bir hat ya da operasyon olarak görmediklerini kaydeden Arıburnu, tamamlanmış araçların Slovenya'dan Romanya'ya taşınmasına yönelik gelişmenin, yeni bir dönemin Avrupa koridorlarında derinleşme, yeni hatlarla ağını genişletme ve katma değeri yüksek sektörlerde uzun vadeli işbirlikleri kurma hedefinin somut bir yansıması olduğunu vurguladı.

"Avrupa'da kalıcı oyuncu olma stratejiyle hareket ediyoruz"

Arıburnu, söz konusu anlaşmayı OMSAN'ın uluslararası ölçekte ulaştığı yetkinliğin bir tescili olarak gördüklerini aktararak, "Otomotiv lojistiği, hata payı olmayan, yüksek disiplin ve kusursuz planlama gerektiren bir alan. Renault gibi küresel bir markanın Avrupa hattında OMSAN'a güvenmesi, yıllardır sahada inşa ettiğimiz operasyon kültürünün doğal bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da kalıcı oyuncu olma stratejiyle hareket ettiklerine değinen Arıburnu, yüksek hacimli, zaman hassasiyeti yüksek ve kalite standartları son derece sıkı otomotiv lojistiği operasyonlarında elde edilen bu başarının, OMSAN'ın yalnızca taşıyan değil, planlayan, yöneten ve değer üreten bir lojistik oyuncusu olarak konumlandığını ortaya koyduğunu belirtti.

Arıburnu, OMSAN'ı otomotiv lojistiğinde Avrupa ve yakın coğrafya ile global ölçekte kalıcı bir güç haline getirmeyi hedeflediklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Slovenya-Romanya hattı bu yolculukta önemli bir eşik. Bundan sonra daha fazla hat, daha fazla ülke ve daha fazla katma değer üreten iş modeliyle yolumuza devam edeceğiz. Diğer taraftan yönümüzü Asya Pasifik'e çevireceğiz. OMSAN'ın büyümesi, sadece hacimle değil, kalite, güven ve sürdürülebilirlikle tanımlanacaktır."

