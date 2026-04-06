Akaryakıtta dev zam dalgası: Benzin ve motorin durdurulamıyor! Yarından itibaren...
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma Türkiye’deki pompa fiyatlarını bir kez daha yukarı çekiyor. Gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen zamla birlikte, benzin ve motorin fiyatları yeni bir zirveye ulaşacak. Etiket değişiminden önce depolarını doldurmak isteyen vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturmaya başladı.
Küresel petrol arzında yaşanan sıkıntılar ve maliyet artışları, yerel piyasada akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıyor. Bir süredir devam eden yukarı yönlü seyir, yarından itibaren benzin ve motorine yapılacak zamla yeni bir boyuta evrilecek. Peki benzin ve motorin kaç lira olacak?
Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine zam yapılıyor. Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle motorinin litresine tarihi rekor olan 7,67 lira zam geliyor. Benzine ise 2,29 lira seviyesinde zam yapılacak.
Zamlı tarifenin yarından itibaren geçerli olması bekleniyor. Benzinde eşel mobilin devam etmesi nedeniyle zam pompaya 57 kuruş olarak yansıyacak.
BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?
İSTANBUL: İstanbul'da benzinin litresi 63,17 liraya yükselecek.
ANKARA: Ankara'da 64,14 lira olacak.
İZMİR: İzmir'de 64,42 liradan satılacak.
DOĞU İLLERİ: Doğu illerinde 65,77 liradan satılması bekleniyor.