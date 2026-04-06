20 şehit verdiğimiz kazayla ilgili esrar! Bu çok nadirmiş 3 parçaya bölünmüş ve...

GÜRCİSTAN’da 20 askerin şehit olduğu C-130 askeri kargo uçağı kazasına ilişkin incelemelerde çarpıcı bulgular ortaya çıktı. İlk değerlendirmelere göre uçak kopan pervane gövdeyi parçalayarak uçağın havada üçe ayrılmasına neden oldu. Ani gelişen olay nedeniyle pilotların kuleye acil durum çağrısı dahi yapamadığı öğrenildi.

GÜRCİSTAN’da 11 Kasım günü düşen ve 20 askerin şehit olduğu uçağa ilişkin “Dış müdahale yok” denilen ilk raporun ardından, Hava Kuvvetleri TUSAŞ ve TUBİTAK’ın incelemesi sürüyor. Kesin olmayan bazı bulgulara göre uçak 23 bin feetteyken motorlardan biri durdu. Bu esnada pervane

yerinden çıktı ve dönerek gövdeyle kuyruk bölümünü kesti. Uçak 3 parça halinde düştü.

ACİL DURUM ÇAĞRISI YAPILMADI

Kayıtlara göre uçaktan kuleye “Acil durum” çağrısı da yapılmadı. Bu da “Tehlike çok ani gelişti, pilotlar fırsat bulamadı” biçiminde değerlendirildi.

BU ÇOK NADİR

Uçağın havada üç parçaya ayrılarak düşmesi “Ender bir durum” olarak kayıtlara geçti. Bunun havada bir parçanın kopup (pervane), bu durumun uçağın gövdesinde (kuyruk-kanat) ikinci bir kopmaya neden olduğu ihtimali değerlendirildi.

Türkiye’den 50 kişilik bir ekip, Gürcü yetkililerle birlikte arama kurtarma ve enkaz inceleme çalışmalarına katılmıştı. Kaza ile ilgili incelemede uçağın bu kadar hızlı bir şekilde parçalara ayrılması üzerinde durulmuştu. Kaza görüntülerine göre uçağın parçaları dikey olarak düşmüştü.

PATLAMA YA DA DIŞ MÜDAHALE YOK

Gürcistan’da 11 Kasım günü düşen ve 20 askerin şehit olduğu C-130 askeri kargo uçağı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı, uçak enkazında patlayıcı ve kimyasal madde kalıntısı bulunmadığını, dışarıdan bir mühimmat isabet etmesi halinde oluşacak hasar ve yabancı cisme de rastlanmadığını açıklamıştı. Açıklamada “Dış müdahale yok” bulgusu da yer almıştı.