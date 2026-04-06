BIST 13.087
DOLAR 44,59
EURO 51,58
ALTIN 6.725,68
HABER /  EKONOMİ

ABD/İsrail vurdu GÜBRETAŞ'ın İran'daki ortağı üretimini durdurdu

Anadolu Ajansı
GÜBRETAŞ'ın İran'daki bağlı ortaklığı Razi Petrochemical, saldırılar sonucu tesislerdeki elektrik ünitelerinin hasar görmesi nedeniyle üretimi geçici olarak durdurdu.

Abone ol

GÜBRETAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "İran'ın Huzistan bölgesinde bulunan petrokimya tesislerinin yer aldığı sanayi bölgesine 4 Nisan'da yapılan saldırılarda bağlı ortaklığımız Razi Petrochemical Co. tesislerindeki elektrik ünitelerinin hasar aldığı ve buna bağlı olarak tesislerdeki üretimin geçici olarak durduğu bilgisi alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Bunun haricinde şu aşamada tesislerde başka bir hasar bulunmadığı belirtilen açıklamada, üretimin yeniden başlatılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı, gelişme olması halinde kamuoyunun bilgilendirileceği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
