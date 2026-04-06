DÜNYA

ABD'li senatörden Trump'a İran tepkisi: Açık bir savaş suçu

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinin hayata geçirilmesi halinde bu durumun "açık bir savaş suçu" olacağını ifade etti.

Senatör Murphy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın İran'a yönelik söylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'daki köprü ve enerji santrallerinin hedef alınmasının Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına katkı sağlamayacağını belirten Murphy, bu durumun ABD'nin itibarına zarar vereceğini kaydetti.

Murphy, Trump'ın "askeri hedef seçiyormuş gibi bile davranmadığını" ve "ulusal panik yaratmak için on binlerce sivili öldürmeye hazır olduğunu" ileri sürerek, İran'a yönelik tehditlerinin hayata geçirilmesi halinde bu durumun "açık bir savaş suçu" olacağını ifade etti.

Trump'ın gazetecilere, "gelecek hafta kitlesel savaş suçları işleyeceğini söylediğini" de belirten Murphy, Cumhuriyetçi Parti liderlerine Trump'ı durdurma çağrısı yaptı.

Öte yandan, Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ile Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ve Senatör Bernie Sanders da Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Schumer, milyonlarca ABD'linin Paskalya dolayısıyla bir araya geldiği bir günde Trump'ın söz konusu söylemlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirtirken, Jeffries ve Sanders da söz konusu açıklamaları "tehlikeli" ve "dengesiz" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7 Nisan'ın İran'da "Enerji Santrali ve Köprü Günü" olacağını belirterek, Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı'nı açması çağrısında bulunmuş, aksi takdirde İran'ın ağır sonuçlarla karşılaşacağını savunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya merkezli 13 ildeki FETÖ operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı
OMSAN Lojistik ve Renault Fransa'dan işbirliği
Üzücü olay! Maç sırasında kalp krizi geçiren teknik direktör hayatını kaybetti
Gözler onun üzerindeydi! Maduro’dan uzun zaman sonra ilk mesaj
ABD’nin İran’daki pilot kurtarma operasyonunda yeni detaylar
İran'dan Trump'a mesaj: Tehditlerinden vazgeçmesini tavsiye ediyoruz
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Hapoel IBI ile karşılaşacak
Geceden bu yana saldırılar sürüyor! İran'da 34 kişi öldü
Fenerbahçe’de Asensio gelişmesi! Tedesco’dan açıklama
Dolar ve Euro haftaya böyle başladı! Alış-satış rakamları
Mücteba Hamaney operasyon odasında! İran dini lideri ilk kez görüntülendi
CHP'li belediye AK Parti'ye geçecek! Seçim tarihi belli oldu
