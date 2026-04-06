İran dokunmadı! "Ocean Thunder isimli Türk gemisi Hürmüz Boğazı'nı geçti"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ocean Thunder isimli Türk sahipli geminin, dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçerek, Körfez'den çıkışını tamamladığını belirterek, "Bu geçişle birlikte, Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12'ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı da 8'e düşmüştür." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, NSosyal'deki hesabından, bölgedeki Türk sahipli gemilerin son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Bakanlık olarak Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, bölgede bulunan Türk sahipli gemileri ve Türk denizcileri anlık olarak izlediklerini bildiren Uraloğlu, "Dışişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Irak'tan yüklediği ham petrolü Malezya'ya taşımak üzere seyir halinde olan Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçerek, Körfez'den çıkışını tamamladı.

Savaşın başlangıcından bu yana 3 gemi

Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez'de bekleyen 3 gemi, Hürmüz Boğazı'ndan güvenle ayrılmış oldu. Bu geçişle birlikte, Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12'ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı da 8'e düşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

8 gemi ve bu gemilerde görevli 156 personel

Uraloğlu, halihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemi ve bu gemilerde görevli 156 personelin, emniyetli şekilde intikali için çalışmalara kesintisiz devam ettiklerine işaret ederek, Bakanlık olarak Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla, bölgedeki Türk sahipli gemiler ve Türk denizcileri yakından takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.

