SGK düğmeye bastı! 245 bin kişinin sigortası iptal edildi, maaşlar kesildi
Sosyal Güvenlik Kurumu, kayıt dışı istihdam ve sahte sigortalılıkla mücadeleyi en üst seviyeye çıkardı. Emeklilik hayaliyle bir tanıdığının yanında veya "naylon" şirketlerde kendini sigortalı gösteren binlerce kişi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü yazısında 245 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"BU SİGORTALAR YOK HÜKMÜNDE"
Karakaş'ın yazısında yer alan ifadeler şöyle:
“Sahte sigortalılık" ve "sahte/naylon iş yerleri" ile yürütülen mücadeleyi her sene bu köşemizden siz değerli okurlarımıza aktarmaktayız. Kesinleşen son veriler, durumun vahametini ve denetimin gücünü gözler önüne seriyor.
Gazete köşemize ve sosyal medya kanallarımıza gelen yüzlerce mesajda, vatandaşlar sigortalılık sürelerinin veya bağlanmış emekli aylıklarının bir anda iptal edilmesinden dert yanıyor. Ancak bu itirazların perde arkasını araladığımızda karşımıza çıkan tablo hep aynı: Vatandaşlar, sigortalı gösterildikleri iş yerinin ne adını ne adresini ne de ne iş yaptığını biliyor.
Unutulmamalıdır ki; SGK, özel sigorta değildir. Yasal şartlar geçekleşmeden prim ve belgeler verilmiş olsa bile 4/1-a (SSK) sigortalılığı mümkün değildir. Keza SGK mevzuatı uyarınca sigortalılık bir "hak" olduğu kadar, bir işverene bağımlı, ücret karşılığı ve fiilen gerçek çalışma şartlarına bağlıdır. Bu şartların biri bile eksikse, o sigortalılık SGK nezdinde yok hükmündedir.
PEKİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
SGK, 2016 yılından bu yana yürüttüğü “Sahte İş Yeri ve Sahte Sigortalılık Tespit Projesi” ile hata payını neredeyse sıfıra kadar indirdi. Sistem nasıl işliyor?
Devasa Veri Taraması: 2011-2016 yılları arasında tescil edilen 4,6 milyon iş yeri büyüteç altına alındı.
Akıllı Algoritmalar: 100’e yakın parametre (prim ödeme alışkanlıkları, çalışan sayısı, iş kolu uyumu vb.) kullanılarak "sahte olma ihtimali yüksek" iş yerleri anlık olarak listeleniyor.
Hızlı Müdahale: Eskiden bin günden fazla süren tespit süreleri, dijital takip sayesinde 360 günün altına çekildi. Bu sayede hem vatandaşın daha fazla mağdur olması engelleniyor hem de kamu zararı büyümeden önleniyor.