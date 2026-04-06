Haber doğruysa Sözcü TV karışmış! Yılmaz Özdil istifa etmiş sebebi de A Haber

SÖZCÜ TV'de ortalık bir kez daha karıştı. Geçen hafta yayını kararan Sözcü TV bu kez istifa haberiyle çalkalanıyor. Yılmaz Özdil'in 'Kanalı A Habere benzetti' eleştirisi sonrasında patronu Burak Akbay'a istifasını verdiği iddia ediliyor. İstifanın kabul edilip edilmediği henüz bilinmezken, Yılmaz Özdil de bir açıklama yapmadı.

Sözcü TV'deki istifa iddiasını Yeniçağ Gazetesi'nden Berna Can duyurdu. İddiaya göre Sözcü TV'nin kurucusu olan ve yaklaşık üç ay önce yeniden yayın grubunun başına geçen Yılmaz Özdil, istifa etti. Habere göre Yılmaz Özdil kendisine yönelik 'yayın politikası' eleştirileri sebebiyle bu adımı attı. İstifasını Sözcü TV'nin sahibi Burak Akbay'a sunduğu bildirilirken, Akbay'ın istifayı kabul edip etmediği henüz bilinmiyor. Yılmaz Özdil de istifa konusunda sessiz.

SEBEBİ A HABER BENZETMESİ
Son günlerde siyasetçiler ve gazeteciler arasında yaşanan tartışmaların merkezinde Yılmaz Özdil ile CHP’nin üst düzey kurmayları yer aldı. Tartışmanın fitilini ateşleyen isim ise CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın oldu. CHP'li Gökhan Günaydın, Yılmaz Özdil’in Sözcü TV’deki yeni yayın anlayışını iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber’e benzetti. Bu ağır suçlamanın Yılmaz Özdil cephesinde bardağı taşırdığı iddia ediliyor.

3 AY ÖNCE DÖNMÜŞTÜ
Yılmaz Özdil’in yaklaşık 3 ay önce göreve gelmesiyle birlikte Sözcü TV’de köklü değişiklikler yaşanmıştı. Bu süreçte çok sayıda gazetecinin işine son verilirken, kanalın "muhalif" çizgisinden uzaklaşarak "Merkez Medya" kimliğine büründüğü iddia ediliyordu.

