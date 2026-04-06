Uzak Şehir'in başarısı sınırları aştı! Etkisi turizm rotalarını değiştirdi...

Kanal D’nin ünü ülke sınırlarını aşan fenomen dizisi Uzak Şehir, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamaya devam ediyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesindeki GoTürkiye’nin yüzü olmasıyla dizinin etkisi daha da büyüdü.

Yapım, özellikle Kuzey Afrika’da yeni bir turizm akımının oluşmasına öncülük etti. Tunus, Fas ve Cezayirli seyahat acenteleri, rotalarını çekimlere ev sahipliği yapan Mardin başta olmak üzere Güneydoğu’ya çevirdi.

HEYET SETİ ZİYARET

TGA’nın organizasyonuyla Tunus, Fas ve Cezayir’den gelen 24 seyahat acentesi yöneticisine Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır’ı kapsayan özel bir tur düzenlendi.

Heyet, Gaziantep ve Şanlıurfa’daki tarihi noktaları gezdikten sonra Uzak Şehir’in çekimlerinin yapıldığı Mardin’e geçti.

Midyat’taki set alanlarını ziyaret eden katılımcılar, oyuncularla bir araya geldi; sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Birçok katılımcı, diziyi izleyerek Türkçe öğrendiklerini söyledi.

