BIST 13.152
DOLAR 44,59
EURO 51,58
ALTIN 6.693,91
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündeminde Orta Doğu'daki savaş yer alıyor. Toplantıda ekonomideki gelişmeler ve "Terörsüz Türkiye" süreci de değerlendirilecek.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başladı. Kabinenin ana gündem başlığı, Ortadoğu'da devam eden savaş olacak. Toplantıda sahadaki son gelişmeler, savaşın sonlanması için yürütülen diplomatik çabalar ve ekonomiye etkileri ele alınacak. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Pakistan'da gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. 

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, savaşın ekonomiye yansımaları ve enflasyonla mücadele de masada olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var - Resim: 0

Kabinenin en önemli başlıklarından biri de Terörsüz Türkiye süreci olacak. PKK terör örgütünün silah bırakma sürecinin sahaya yansımaları ve bu konuda hazırlanan raporlarının kabineye sunulması bekleniyor.

Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemeler de toplantıda ele alınacak.

Kabinede Rusya-Ukrayna savaşı da konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi  yapmış, cumartesi günü de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile İstanbul'da bir araya gelmişti.

İki lidere de Türkiye'nin savaşın sona ermesi için arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğunu hatırlatan Erdoğan, Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınmasının istikrar ortamına zarar verdiğini belirtmişti. Kabinede bu konunun da masada olması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
