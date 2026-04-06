Kuveyt Türk'ten tarım sektörüne yönelik finansman çözümler

Kuveyt Türk, Konya Tarım Fuarı'na katılarak tarım sektörüne yönelik finansman çözümlerini, dijital bankacılık hizmetlerini ve kampanyalarını katılımcılarla buluşturacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, tarımı yalnızca üretim alanı olarak değil, gıda güvenliği, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak ele alan Kuveyt Türk, geliştirdiği ürünlerle çiftçilerin sezonluk ihtiyaçlarına uygun finansman ve hizmetlere kolay erişim imkanı sunuyor.

Banka, tarım sektörüne yönelik finansman çözümlerini, dijital bankacılık hizmetlerini ve özel kampanyalarını 7-11 Nisan tarihlerinde düzenlenecek fuarda katılımcılarla paylaşacak.

Sağlam Tohum Kart harcamalarına özel iade fırsatı kapsamında, 1-30 Nisan'da yeni Sağlam Tohum Kart sahipleri, aynı ay içerisinde kartla yapacakları tek çekim halindeki 5 bin lira ve üzeri ilk harcamalarına özel 2 bin lira iade kazanacak.

Anlaşmalı üye iş yerlerinden vade farksız 12 aya varan ödemesiz dönemli alışveriş imkanı sunan Sağlam Tohum Kart'ın nisan kampanyasında, kartı kullanan müşterilere 1000 lira ve üzeri ilk işleme özel aylık kar payı oranı yüzde 2,49 olarak uygulanacak.

Mobilden müşteri olan esnaf ve çiftçilere kart harcamaları, fatura talimatı ve davet kodu kampanyalarından 24 bin liraya kadar kazanma fırsatı da sunuluyor. Kampanya kapsamında 30 Nisan'a kadar müşteriler, paylaştıkları davet kodu ile yeni açılan şahıs firması, esnaf ve çiftçi hesaplarının her biri için 2 bin lira, 10 kişiye kadar 20 bin lira kazanabiliyor.

Sağlam Nakit Kart ile 1000 lira ve üzeri yapılan ilk alışverişte, 1000 lira harcama iadesi alınabiliyor. Akaryakıt istasyonlarından yapılan 2 bin liralık Sağlam Nakit kart harcamasına da 2 bin lira iade ediliyor. Fatura talimatı veren müşterilere ise birinci fatura talimatı için 250 lira, ikinci fatura talimatı için 350 lira, üçüncüye 400 lira olarak toplamda 1000 lira hediye ediliyor.

Tarım bankacılığında yalnızca finansman değil, aynı zamanda tüm bankacılık ürünlerine erişim kolaylığı sağlayan çözümler sunan bankanın "Uzaktan Müşteri Edinimi" (UME) sayesinde çiftçiler, bulundukları yerden hesap açabiliyor.

Sağlam Tohum Kart'a Kuveyt Türk Mobil üzerinden başvuran müşterilere 750 bin liraya kadar limit, otomatik tahsisle tanımlanabiliyor. Böylece tarım sektörünün finansman ihtiyaçları daha hızlı ve kolay şekilde sağlanabiliyor.

Saha ekipleriyle sunulan hizmet modeli sayesinde çiftçiler yalnızca şubede değil, tarlada da bankacılık hizmetlerine erişebiliyor. Fuar alanında sergilenecek bu modelle ziyaretçilere birebir deneyim sunulacak.

Kuveyt Türk, fuar alanında konumlandıracağı "Self Nokta" çözümüyle ziyaretçilere hızlı ve pratik bankacılık işlemlerini dijital ortamda gerçekleştirme imkanı da sağlayacak.