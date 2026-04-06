Fransa ile İsrail arasında kriz derinleşiyor! Şok kararı açıkladılar...

Abone ol

İsrail Savunma Bakanlığı, Fransa'nın İran'a karşı hava sahasını İsrail uçaklarının kullanmasına izin vermemesi nedeniyle Fransa'dan tüm savunma alımlarının durdurulduğunu açıkladı. Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin'le tüm iletişimin kesildiği bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre; İsrail'in Gazze'de Ekim 2023'te başlattığı katliamdan sonra iki ülkenin ilişkileri gerilmeye başladı. Fransa'nın İsrail'e "düşmanca tavır aldığı" ve bu nedenle iki ülke arasındaki güvenlik anlaşmalarının askıya alındığı bildirildi.

GAZZE KATLİAMI VE İRAN SAVAŞI İLİŞKİLERİ GERDİ

Fransa, İsrail'in savunma fuarlarına katılımına kısıtlamalar getirmiş ve BM'nin İsrail'e silah ambargosu uygulamasını öngören yasaya destek vermişti. İran savaşından sonra ipler iyice gerildi. Fransa, hava sahasını İsrail uçaklarına kapattı.

İsrail Savunma Bakanlığı Genel Direktörü Amir Baram, Fransa'nın bu kararını "açıkça Yahudi karşıtı" olarak nitelendirdi ve Fransa'yı "başarılı İsrail endüstrilerinin Fransız endüstrileriyle rekabet etmesini engellemek için ticari dışlama" yapmakla suçladı.

"TÜM SAVUNMA ALIMLARI SIFIRA İNDİRİLECEK"

Baram, geçtiğimiz günlerde bir İsrail kanalına yaptığı açıklamada İsrail'e karşı adımlar atan ülkelerle işbirliğini azaltmaya yönelik daha geniş adımlar atacaklarını belirtti. İsrail Savunma Bakanlığı, Politico'ya yaptığı açıklamada ise, "İsrail, Fransa'dan yaptığı tüm savunma alımlarını sıfıra indirecek ve bunun yerine yerli İsrail tedarikini veya müttefik ülkelerden alımları kullanacaktır" dedi. Dahası, Fransız ordusuyla yeni bir profesyonel ilişki kurulmayacağı bildirildi.

İSPANYA HÜKÜMETİ İSRAİL ELÇİSİNİ GERİ ÇAĞIRMIŞTI

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken İspanya hükümeti İsrail Büyükelçisi Ana Maria Salomon Perez'i görevden alarak, bu ülkedeki diplomatik temsilini maslahatgüzar seviyesine düşürdüğünü duyurmuştu.

Temmuz 2021'den bu yana İspanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi olan Salomon Perez, hükümetin Filistin'i tanıma ve Gazze'ye verdiği desteklerle ilgili İsrail ile yaşanan diplomatik kriz bağlamında 9 Eylül 2025'te istişare için Madrid'e çağrılmış ve o tarihten beri İsrail'e dönmemişti. Büyükelçi Salomon Perez'in görevden alınmasıyla İspanya'nın İsrail'deki en üst diplomatik temsilcisi maslahatgüzar seviyesine düşürülmüş oldu.

Bu arada, İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıdığı tarih olan Mayıs 2024'ten bu yana İsrail'in Madrid'de bir büyükelçisi bulunmuyor. İsrail'in İspanya'daki en üst diplomatik temsilcisi olarak maslahatgüzar Dana Erlich görev yapıyor.