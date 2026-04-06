Trump, İran için bir kez daha 'son tarih' diyerek açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Paskalya etkinliklerinde İran ile 38 gündür süren savaşa ilişkin açıklamalarda bulunarak İran’da düşen ABD uçağının pilotunun kurtarıldığını duyurdu. Trump, İran’a yönelik sert ifadeler kullanarak nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini ve ülkenin askeri kapasitesinin büyük ölçüde zayıflatıldığını savundu.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD savaş uçağını vurması sonucunda İran topraklarında kaybolan pilot hakkında açıklama yaptı.

Donald Trump, "Pilotumuzu İran'dan getirdik. Kurtarma operasyonumuz başarılı oldu. İran'ın derinliklerden pilotumuzu kurtardık" dedi.

Trump, "İran için son tarih salı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, "İran'da savaş tek bir şeyle ilgili. İran nükleer silahlara sahip olamazİran'ı yok ediyoruz. Bu işin bitmesini, askerlerin dönmesini tabii ki istiyorum. İran, İsrail'i hatta tüm Orta Doğu'yu yok edecekti. İran'ın çok az füzesi ve İHA'sı kaldı. Bize karşılık verecek imkanları yok" diye konuştu.

İran halkına tepki gösteren Trump, "İran halkı rejimle savaşacak. Protestocular sokağa çıksa çok şey değişecek. İran halkı bomba sesi kesildiğinde mutsuz oluyor. Umuyoruz ki yakın zamanda bu iş bitecek. Şu an çıksak yaptığımız yıkımı yeniden inşa etmeleri 15 yıl sürer. Bunlar akılını kaçırmış insanlar ve aklını kaçırmış insanların elinde nükleer silah olamaz" dedi.