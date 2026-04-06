Uşak Belediyesi Başkanvekili seçildi! İşte yeni isim...

Özkan Yalım’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından toplanan Belediye Meclisi’nde seçim heyecanı yaşandı. CHP’nin adayı Hatice Terekeci, yapılan oylama sonucunda Uşak Belediye Başkanvekili seçildi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediyeyi yönetecek ismi belirlemek üzere Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Kamuoyunun yakından takip ettiği seçimde gülen taraf, CHP grubu tarafından aday gösterilen Hatice Terekeci oldu.

MECLİSTE SEÇİM MARATONU

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen oturuma tüm siyasi partilerin temsilcileri katılım sağladı. Seçim süreci, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca gizli oylama usulüyle yürütüldü. İlk turlarda gerekli üçte iki çoğunluk aranırken, ilerleyen turlarda salt çoğunluğu sağlayan Hatice Terekeci, Uşak’ın yeni Başkanvekili olarak belirlendi.

"UŞAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir teşekkür konuşması yapan Hatice Terekeci, zorlu bir süreçten geçildiğini ifade ederek şu sözlere yer verdi: "Şehrimizin ve meclisimizin teveccühüyle bu göreve layık görülmek benim için büyük bir onurdur. Uşak halkının hizmet beklediğinin bilincindeyiz. Şeffaf, adil ve katılımcı yönetim anlayışımızdan taviz vermeden, şehrimizi ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz."

HATİCE TEREKECİ KİMDİR?

Uşak siyasetinin deneyimli isimlerinden biri olan Hatice Terekeci, CHP kadrolarında uzun süredir aktif görev almaktadır.

Belediye Meclis üyeliği süresince yürüttüğü projelerle dikkat çeken Terekeci, bu seçimle birlikte Uşak Belediye yönetiminin zirvesindeki isim oldu. Seçim sonuçlarının ardından siyasi parti grupları yeni Başkanvekilini tebrik ederken, Terekeci’nin önümüzdeki günlerde devir teslim süreçlerini tamamlayarak resmen mesaisine başlaması bekleniyor.

Kuveyt Türk'ten tarım sektörüne yönelik finansman çözümler
Kuveyt Türk'ten tarım sektörüne yönelik finansman çözümler
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Saldırganlar gücümüzü görecek
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Saldırganlar gücümüzü görecek
Yalçın Küçük yaşamını yitirdi aslen nereli kimdir? FETÖ ona kafayı çok takmıştı
Yalçın Küçük yaşamını yitirdi aslen nereli kimdir? FETÖ ona kafayı çok takmıştı
Özgür Özel'in erken seçim çağrısına AK Parti'den flaş yanıt geldi
Özgür Özel'in erken seçim çağrısına AK Parti'den flaş yanıt geldi
İsrail Savunma Bakanı Katz açıkladı: İran'ın en büyük petrokimya tesisi vuruldu
İsrail Savunma Bakanı Katz açıkladı: İran'ın en büyük petrokimya tesisi vuruldu
Otomobil minibüsten inen yolculara çarptı! Yaralılar var
Otomobil minibüsten inen yolculara çarptı! Yaralılar var
Irak'ta, Peşmerge karargahına 4 saldırı
Irak'ta, Peşmerge karargahına 4 saldırı
İran’ın en büyük petrokimya tesisine saldırı! İsrail Savunma Bakanı açıkladı
İran’ın en büyük petrokimya tesisine saldırı! İsrail Savunma Bakanı açıkladı
Tel Aviv ve çevresinde 27 noktaya füze farçası düştü
Tel Aviv ve çevresinde 27 noktaya füze farçası düştü
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Yerli kanser ilacı için tarihi gelişme! Bakan Memişoğlu açıkladı: İlk safha tamam
Yerli kanser ilacı için tarihi gelişme! Bakan Memişoğlu açıkladı: İlk safha tamam
Tartışmalı penaltı sonrası TFF'den bomba Yasin Kol kararı
Tartışmalı penaltı sonrası TFF'den bomba Yasin Kol kararı