Meteorolojiden Marmara Bölgesi için zirai don uyarısı

Marmara Bölgesi'nin 8 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzeyden gelen soğuk havanın etkisi altına girmesinin beklendiği belirtilerek, zirai don riskine ilişkin uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nin çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzeyden gelen soğuk havanın etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna bağlı olarak, perşembe günü gece saatlerinden itibaren bölgemizin doğu kesimlerinde (Kocaeli'nin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusu ile yüksek kesimleri başta olmak üzere) orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Türkiye-Suriye JETCO 1. Toplantısı yarın yapılacak
Türkiye-Suriye JETCO 1. Toplantısı yarın yapılacak
Uşak Belediyesi Başkanvekili seçildi! İşte yeni isim...
Uşak Belediyesi Başkanvekili seçildi! İşte yeni isim...
Kuveyt Türk'ten tarım sektörüne yönelik finansman çözümler
Kuveyt Türk'ten tarım sektörüne yönelik finansman çözümler
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Saldırganlar gücümüzü görecek
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Saldırganlar gücümüzü görecek
Yalçın Küçük yaşamını yitirdi aslen nereli kimdir? FETÖ ona kafayı çok takmıştı
Yalçın Küçük yaşamını yitirdi aslen nereli kimdir? FETÖ ona kafayı çok takmıştı
Özgür Özel'in erken seçim çağrısına AK Parti'den flaş yanıt geldi
Özgür Özel'in erken seçim çağrısına AK Parti'den flaş yanıt geldi
İsrail Savunma Bakanı Katz açıkladı: İran'ın en büyük petrokimya tesisi vuruldu
İsrail Savunma Bakanı Katz açıkladı: İran'ın en büyük petrokimya tesisi vuruldu
Otomobil minibüsten inen yolculara çarptı! Yaralılar var
Otomobil minibüsten inen yolculara çarptı! Yaralılar var
Irak'ta, Peşmerge karargahına 4 saldırı
Irak'ta, Peşmerge karargahına 4 saldırı
İran’ın en büyük petrokimya tesisine saldırı! İsrail Savunma Bakanı açıkladı
İran’ın en büyük petrokimya tesisine saldırı! İsrail Savunma Bakanı açıkladı
Tel Aviv ve çevresinde 27 noktaya füze farçası düştü
Tel Aviv ve çevresinde 27 noktaya füze farçası düştü
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı