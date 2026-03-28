Hafta sonuna aldanmayın! Meteoroloji'den 12 kent için sarı kodlu alarm: Soğuk ve yağış kapıda

Meteoroloji soğuk hava alarmı verdi. Yurdun neredeyse yarısında yağış ve soğuk hakim olacak. Hafta sonu dışarı çıkacak olanlar dikkat! O kentlerde ani hava değişimlerine hazır olun. İşte yurt genelinde bugün ve hafta başında beklenen hava durumu...

Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 32 ilde yağış bekleniyor. Bu illerden 12’si sarı kodla uyarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) sarı kodla uyardığı iller şunlar:

Afyonkarahisar (Yağmur)
Antalya (Sağanak yağış)
Aydın (Sağanak yağış)
Burdur (Sağanak yağış)
Bursa (Yağmur)
Denizli (Yağmur)
Isparta (Sağanak yağış)
İzmir (Yağmur)
Kütahya (Yağmur)
Manisa (Yağmur)
Muğla (Sağanak yağış)
Uşak (Yağmur)

Yağış (sağanak, yağmur) beklenenler diğer illerse şunlar:

Çorum
Siirt
Balıkesir
Çanakkale
Edirne
İstanbul
Kırklareli
Adana
Hatay
Mersin
Ankara
Çankırı
Eskişehir
Konya
Bolu
Düzce
Kastamonu
Zonguldak

İki ilde de karla karışık yağmur bekleniyor:

Hakkari
Şırnak

