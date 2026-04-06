Meteoroloji'den korkutan uyarı! Yurt genelinde çarşamba günü için yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Yurdun büyük bölümünde günlerdir süren yağışların ardından çarşamba günü için yeniden uyarı yapıldı. İşte il il beklenen hava durumu ve beklenen sıcaklık değerleri...
Nisan ayına girilirken vatandaşlar hava durumunu yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin tahminlerini paylaştı.
Verilere göre bugün Akdeniz (Antalya ve Mersin kıyıları hariç), Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile, Uşak, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Ordu ve Şırnak çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.
ÇARŞAMBA TÜM YURTTA YAĞIŞ
Yeni haftanın ortasından itibaren ise tüm yurtta yağış var. Çarşamba günü Trakya dışında bütün Türkiye'de sağanak yağmur bekleniyor.
KAR UYARISI
Çarşamba günü Erzurum ile Ardahan'da başlayacak kar yağışı perşembe ve cuma günleri ise Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Kars, Ardahan ve Ağrı'ya da yayılacak.