Sağlık Bakanlığı hava ambulans filosunda 3 adet Gökbey heyecanı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Dağ başında mahsur kalan bir vatandaşımız, organ nakli bekleyen bir hastamız veya acil müdahale gereken bir evladımız için her saniye altın değerindedir. GÖKBEY, en zorlu coğrafi şartlarda, en sert iklimlerde o vatandaşlarımıza uzanan devletimizin şefkat eli olacaktır." dedi.

Bakan Memişoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) düzenlenen GÖKBEY Hava Ambulansı Havalanma Lansmanı, Üretimi ve Uçuş Test Faaliyetini Yerinde İnceleme Programı'na katıldı.

Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Şu an hissettiğim gururu ve heyecanı kelimelerle tarif etmek imkansız. Bugün burada sadece bir helikopterin uçuş testine değil, Türkiye Yüzyılı'nın gökyüzündeki şifa imzasına hep birlikte şahitlik edeceğiz. İzleyeceğimiz havalanış aslında yerli ve milli mühendisliğimizin, insanımızın emeğinin ve 'en iyisini biz yaparız' iddiamızın yükselişidir." dedi.

TUSAŞ'ın GÖKBEY'in ambulans konfigürasyonuyla gerçekleştireceği test uçuşunun, sağlık sistemi için bir devrim niteliği taşıyacağını vurgulayan Memişoğlu, "Biz hekimler zamanla yarışırız. Dağ başında mahsur kalan bir vatandaşımız, organ nakli bekleyen bir hastamız veya acil müdahale gereken bir evladımız için her saniye altın değerindedir. GÖKBEY, en zorlu coğrafi şartlarda, en sert iklimlerde o vatandaşlarımıza uzanan devletimizin şefkat eli olacaktır." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, hava ambulansı hizmetinin başladığı 2009 yılından bugüne kadar 70 binden fazla vatandaşın sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağladıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Halihazırda 2 uçak ve 15 helikopterden oluşan hava ambulans filomuzla yurdumuzun en uzak noktalarına kadar erişebiliyoruz. Hava ambulansı hizmetine başladığımızda bir hayal kurmuştuk. Bugün o hayali kendi evlatlarımızın alın teriyle gerçekleştiriyoruz. Her şey hayal etmekle başlıyor. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizle hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, bir olmamız, beraber olmamız hep birlikte büyük Türkiye olmamız."

"GÖKBEY, uçan bir acil servis"

"GÖKBEY, içinde aynı anda iki hastaya yoğun bakım şartlarında müdahale edebildiğimiz, adeta uçan bir acil servis." ifadesini kullanan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın pek çok yerinde yüksek teknoloji maalesef yıkmak, yok etmek için havalanırken, Türkiye'nin teknolojisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde can kurtarmak, nefes olmak için havalanıyor. Pandemi döneminde 45 günde solunum cihazı üreten o adanmışlık, bugün GÖKBEY ile sağlık filomuzu taçlandırıyor. Bu yıl içinde 3 adet GÖKBEY ambulansımızı envanterimize katarak, gökyüzündeki gücümüze güç katacağız. GÖKBEY, 'Üreten Sağlık' vizyonumuzun gurur nişanesi olacak. GÖKBEY'i hayalden gerçeğe dönüştüren mühendislerimize, teknisyenlerimize ve bu vizyona omuz veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün gurur günümüz. GÖKBEY, milletimizin duasıyla havalanacak artık semalarımızda, yerli teknolojimiz vatandaşlarımızı şifaya ulaştırmak için süzülecek."

Programa katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Sağlık Bakanı Memişoğlu ile birlikte GÖKBEY helikopteri inceleyerek, test uçuşuna katıldı.

