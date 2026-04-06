CHP'de isfa krizi: CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl görevinden ayrıldı

CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl’ın görevinden ayrılma kararının arkasında, artan iş yoğunluğu olduğu öğrenildi. Akyıl’ın, şahsi işlerinin yoğunluğu nedeniyle parti çalışmalarına yeterli zaman ayıramayacağını düşündüğü için görevi bıraktığı belirtildi.

Abone ol

Cega Medya'dan Ferit Aslan'ın haberine göre, Akyıl’ın istifasının ardından gözler CHP Diyarbakır İl Yönetimi’ne çevrildi. Parti tüzüğü gereği boşalan il başkanlığı için yeni bir seçim süreci başlatılacak. Mevcut il yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında yapacakları oylama ile yeni il başkanını belirlemesi bekleniyor.

Akyıl, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır 39. Olağan İl Kongresi’nde 283 delegenin 158’inin oyunu alarak il başkanı seçilmişti.