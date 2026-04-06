Aksaray’da ekmeğe zam

Aksaray'da artan enerji ve hammadde maliyetleri nedeniyle ekmek fiyatlarına zam yapıldı. 20 Nisan’dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, daha önce 12 liradan satılan 200 gram ekmeğin gramajı 220 grama, fiyatı ise 15 liraya yükseltildi. Fırıncılar Odası, doğalgaz ve elektriğe gelen %25'lik zamlar karşısında bu artışın bile maliyetleri karşılamakta yetersiz kaldığını vurguladı.

Aksaray’da fırıncı esnafının artan maliyet baskıları ve enerji giderlerindeki yükseliş sonrası beklediği ekmek zammı netleşti. Aksaray Fırıncılar Odası tarafından duyurulan yeni fiyat tarifesine göre, şehir genelinde ekmeğin hem gramajı hem de satış fiyatı artırıldı. 20 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme ile sofraların temel gıdası olan ekmek, yeni gramajı ve fiyatıyla raflardaki yerini alacak.

GRAMAJ VE FİYAT ARTIŞI BİRLİKTE GELDİ

Mevcut uygulamada 200 gramı 12 liradan satılan ekmek, yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 220 grama yükseltildi. Gramajdaki bu artışla paralel olarak satış fiyatı ise 15 lira olarak belirlendi. 20 Nisan Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak bu tarife, şehirdeki tüm fırın ve satış noktalarında uygulanmaya başlanacak.

"MALİYETLER KARŞILANAMIYOR" VURGUSU

Aksaray Fırıncılar Odası Başkanı Halis Altınsoy, fiyat artışının gerekçelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde özellikle enerji kalemlerinde yaşanan keskin yükselişlerin fırıncı esnafını zor bir sürece soktuğunu belirten Altınsoy, doğal gaz ve elektrik birim fiyatlarına gelen zamların altını çizdi.

Başkan Altınsoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"220 gram ekmeğin fiyatı 15 lira oldu ancak bu artış fırıncılarımızın sırtındaki yükü hafifletmeye yetmiyor. Doğal gaza yaklaşık yüzde 25, elektriğe de benzer oranlarda zam geldi. Mevcut maliyet tablosu karşısında bu yeni fiyatlar dahi giderleri tam anlamıyla karşılamıyor. Bu ekonomik şartlar altında esnafımızın ayakta kalması oldukça güçleşmiş durumda."

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var
İran ABD ile anlaşmayı kabul ediyor mu? Son dakika açıklaması var
İran ABD ile anlaşmayı kabul ediyor mu? Son dakika açıklaması var
Sağlık Bakanlığı hava ambulans filosunda 3 adet Gökbey heyecanı
Sağlık Bakanlığı hava ambulans filosunda 3 adet Gökbey heyecanı
TMO'dan "Yunanistan menşeli pirinç satışı yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama
TMO'dan "Yunanistan menşeli pirinç satışı yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama
CHP'de isfa krizi: CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl görevinden ayrıldı
CHP'de isfa krizi: CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl görevinden ayrıldı
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için zirai don uyarısı
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için zirai don uyarısı
Türkiye-Suriye JETCO 1. Toplantısı yarın yapılacak
Türkiye-Suriye JETCO 1. Toplantısı yarın yapılacak
Uşak Belediyesi Başkanvekili seçildi! İşte yeni isim...
Uşak Belediyesi Başkanvekili seçildi! İşte yeni isim...
Kuveyt Türk'ten tarım sektörüne yönelik finansman çözümler
Kuveyt Türk'ten tarım sektörüne yönelik finansman çözümler
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Saldırganlar gücümüzü görecek
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Saldırganlar gücümüzü görecek
Yalçın Küçük yaşamını yitirdi aslen nereli kimdir? FETÖ ona kafayı çok takmıştı
Yalçın Küçük yaşamını yitirdi aslen nereli kimdir? FETÖ ona kafayı çok takmıştı
Özgür Özel'in erken seçim çağrısına AK Parti'den flaş yanıt geldi
Özgür Özel'in erken seçim çağrısına AK Parti'den flaş yanıt geldi