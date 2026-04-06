Aksaray’da ekmeğe zam

Aksaray'da artan enerji ve hammadde maliyetleri nedeniyle ekmek fiyatlarına zam yapıldı. 20 Nisan’dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, daha önce 12 liradan satılan 200 gram ekmeğin gramajı 220 grama, fiyatı ise 15 liraya yükseltildi. Fırıncılar Odası, doğalgaz ve elektriğe gelen %25'lik zamlar karşısında bu artışın bile maliyetleri karşılamakta yetersiz kaldığını vurguladı.

Aksaray’da fırıncı esnafının artan maliyet baskıları ve enerji giderlerindeki yükseliş sonrası beklediği ekmek zammı netleşti. Aksaray Fırıncılar Odası tarafından duyurulan yeni fiyat tarifesine göre, şehir genelinde ekmeğin hem gramajı hem de satış fiyatı artırıldı. 20 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme ile sofraların temel gıdası olan ekmek, yeni gramajı ve fiyatıyla raflardaki yerini alacak.

GRAMAJ VE FİYAT ARTIŞI BİRLİKTE GELDİ

Mevcut uygulamada 200 gramı 12 liradan satılan ekmek, yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 220 grama yükseltildi. Gramajdaki bu artışla paralel olarak satış fiyatı ise 15 lira olarak belirlendi. 20 Nisan Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak bu tarife, şehirdeki tüm fırın ve satış noktalarında uygulanmaya başlanacak.

"MALİYETLER KARŞILANAMIYOR" VURGUSU

Aksaray Fırıncılar Odası Başkanı Halis Altınsoy, fiyat artışının gerekçelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde özellikle enerji kalemlerinde yaşanan keskin yükselişlerin fırıncı esnafını zor bir sürece soktuğunu belirten Altınsoy, doğal gaz ve elektrik birim fiyatlarına gelen zamların altını çizdi.

Başkan Altınsoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"220 gram ekmeğin fiyatı 15 lira oldu ancak bu artış fırıncılarımızın sırtındaki yükü hafifletmeye yetmiyor. Doğal gaza yaklaşık yüzde 25, elektriğe de benzer oranlarda zam geldi. Mevcut maliyet tablosu karşısında bu yeni fiyatlar dahi giderleri tam anlamıyla karşılamıyor. Bu ekonomik şartlar altında esnafımızın ayakta kalması oldukça güçleşmiş durumda."