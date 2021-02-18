Irak'ta çocuklarını Dicle Nehri'ne atmıştı! O anneye iki kez idam cezası verildi
IRAK'ta bir 'anne', 2 çocuğunu köprüden Dicle Nehri'ne atmış, görüntüler ülkeyi ayağa kaldırmıştı. Mahkeme, o anne hakkında iki kez idam cezası verdi.Abone ol
Irak’ın başkenti Bağdat’ta Ekim 2020’de 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atarak öldüren cani annenin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, anneyi kasten öldürme suçundan iki kez idam cezasına çarptırdı.
Eşinden boşanan ve çocuklarının velayetlerini kaybeden anne, 1 ve 3 yaşlarındaki iki çocuğunu el-Eimme Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atmıştı.
Gözaltına alınan anne ifadesinde çocuklarının velayetinin babalarına verildiğini belirterek, “Babalarının benim neler hissettiğimi anlaması için çocukları nehre attım” demişti.
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