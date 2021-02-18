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Manavgat'ta kontağı çevirdi otomobil alev aldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde evinin önünde park halindeki otomobilini çalıştırmak isteyen adam, kontağı çevirince araba alev aldı. İtfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürülen otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

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Olay, Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Hisar Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Mete Yılmaz, 4517 sokaktaki evinin önünde park halindeki 06 KD 555 plakalı otomobilini çalıştırmak istedi.

Mete Yılmaz’ın otomobiline binerek kontağı çevirmesiyle birlikte otomobilin motor bölümünden önce duman ardından alevler yükselmeye başladı.

Mete Yılmaz ve çevredeki vatandaşlar aracı söndürmek için çalışırken, olay yerine itfaiye ekibi çağırıldı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi yanan aracı söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangının ardından otomobilde büyük çarpa maddi hasarın oluştuğu bildirildi.

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