Emre Belözoğlu, Kenan Karaman ve Santos Borre ile temasta

Fenerbahçe, sezon sonunda ileri uca transfer yapma kararı aldı. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, konuyla ilgili çalışmalara başladı. İşte Emre'nin listesindeki iki isim.

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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Yaptığı transferlerle gündemden düşmeyen Sarı-Lacivertliler, forvet bölgesine Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi ve Mame Thiam'ı getirmiş, Thiam haricindeki isimlerden beklediği verimi alamamıştı. Sezon sonunda golcü transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, şimdiden kolları sıvadı.

Hedefteki isim Kenan

Sarı-lacivertliler, gelecek sezon için şimdiden arayışlara başlarken, hedefteki ismin Kenan Karaman olduğu öğrenildi. Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan gurbetçi oyuncu için sportif direktör Emre Belözoğlu'nun çalışmaları gizlice yürüttüğü, önümüzdeki aylarda resmi hamlenin yapılacağı gelen haberler arasında. Bundesliga 2'de bu sezon 20 maçta forma giyen Kenan 7 gol attı; 2 de asist gerçekleştirdi. 26 yaşındaki oyuncu forvet, forvet arkası ve kanatta oynayabiliyor.

Diğer isim Santos Borre

Gündemdeki diğer ismin ise River Plate'in Kolombiyalı golcüsü Santos Borre olduğu iddia edildi. Kontratının son sezonunda olan 25 yaşındaki forvet için Serie A ve La Liga'dan da birçok takımın devrede olduğu, Fenerbahçe'nin erken davranıp işi bitirmeye çalıştığı ileri sürüldü. Borre kariyerinde, 182 maçta 61 gol atarken 21 de asist üretti.