Kayseri'de küçük kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu! 5 yıl ceza aldı

KAYSERİ'de yaşanan iğrenç olayda, yabancı uyruklu bir şahıs, 12 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu. Bugün mahkemeye çıkan sanığa 5 yıl 5 ay ceza verildi.

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir bağları Mahallesinde geçen yıl meydana gelen olayda, yabancı uyruklu M.H., iddiaya göre yolda yürüdüğü esnada oyun oynayan mağdur H.N.’nin yanına gelerek çocukları çok sevdiğini söyledi ve H.N.’nin vücuduna dokunarak tacizde bulundu.

Pazar yerine gelmesini söyledi babayla karşılaştı

H.N.’ye akşam saatlerinde mahallede bulunan pazar yerine gelmesini söyleyen M.H., daha sonra ayrıldı. Durumu öğrenen H.N.'nin babası A.N., akşam saatlerinde pazar yerine giderek M.H.'yi etkisiz hale getirdi.

Adli kontrolle serbest kaldı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.H., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çocuğu sevmiş!

Bugün Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık M.H. ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan sanık M.H., çocuğu sevdiğini ve herhangi bir cinsel saldırıda bulunmadığını söyleyerek, beraatini talep etti.

5 yıl 5 ay ceza

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda, tutuksuz sanık M.H.'ye '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası verdi.