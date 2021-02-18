Kandil simidi nasıl yapılır Arda'nın mutfağı tarifi anlatımlı yapılışı

Bugün regaip kandili pastaneden hazır almak yerine kandil simidinizi evde kendiniz yapın. Ağzıda dağılan, kıtır kıtır kolay ve uygun malzeme ile yapılan Arda'nın mutfağı kandil simidi tarifi haberimizde.

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Kandil simidi tarifi evde kolay malzemeli pratik kandil simidi yapıyoruz. Kangil günlerinin vazgeçilmezi olan kandil simidini pastaneden hazır almadan, evinizde en kolay malzemelerde yapabilirsiniz, hem de pastane tadında. Sizin için videolu anlatım hazırladık.

Kandil simidi nedir: Önceleri kandil vakitlerinde lokma tarzı tatlı ve tuzlu yemekler hazırlanırdı. Daha sonraları ise delikli, halka şeklinde ve susamlı, tuzlu kuru pasta formunda simitler hazırlanmaya başlandı. Her mahallede komşuları, açları, sokakta kalanları doyurmak; onları bu mübarek günde zorda bırakmamak için dağıtılmaya başlanan kandil simidi bir gelenek halini aldı.

Kandil simidi önemi: Kandil simidi zamanla Türkiye'de geleneksel olarak kandillerde dağıtılan bir yiyecek halini alır. Susamlı ve sade olarak iki farklı çeşidi hazırlanan kandil simidinin yapımında mahlep, susam veya çörek otu kullanılır. Türkiye'de özellikle kandillerde üretilmekle birlikte, çoğu pastanede her gün yapılmaktadır.

Ağızda dağılan kandil simidini yapmak için basit malzemeler gerekiyor. İşte kandil simidi tarifi nasıl yapılır, malzemeler ve yapılışı..

Kandil Simidi Malzemeleri

4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

250 gr. tereyağı

½ su bardağı ayçiçek yağı

2 tepeleme yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı mahlep

1 tutam tuz

Üzeri için Malzemeler

1 adet yumurtanın sarısı

1 adet yumurtanın beyazı

Çörekotu

Susam

Geniş bir kaba unu koyun ortasını havuz olacak şekilde açın.

Tereyağı, yoğurt, toz şeker, kabartma tozu ve mahlebi havuzun ortasına ekleyin ve önce bir çatal yardımıyla ardından elinizle iyice yoğurun.

Yoğurduğunuz hamuru 10 dakika kadar dinlendirin.

Dinlendirdiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Simit şekli verin.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın kabınıza simitleri dizin. Susam serpmek istediğiniz simitlerin üzerine yumurta sarısı, çörekotu serpmek istediğiniz simitlerin üzerine yumurta beyazı sürün. Ardından susam ve çörekotunu serpin ve 190 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 – 18 dakika pişirin.