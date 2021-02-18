BIST 1.557
DOLAR 6,94
EURO 8,39
ALTIN 398,53
HABER /  EKONOMİ

IMF'den Türkiye için enflasyon mesajı: Hayati önem taşıyor

IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir" dedi.

Abone ol

IMF'den Türk ekonomisine ilişkin değerlendirme geldi. Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir" dedi.

McGettigan, sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulamasının, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıdığını belirtti.

IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson büyüme ve yapısal reform başlıklarına yönelik değerlendirme yaptı.

2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ettiklerini açıklayan Kelmanson, "Mali sektöre, finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal reformlar salgının olası uzun vadeli etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fitch Rating'ten dikkat çeken Türkiye açıklaması!
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Kayseri'de fatura yüzünden dehşet saçtı 7 kez bıçakladı! Bakın ne ceza aldı
Hatay'da doktor 'acılar yaşadık' deyip anlattı! Hastanın sorusu yürek burktu
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'na yapılan otopsinin raporu çıktı! Ölüm nedeni belli oldu
İsmail Hakkı Pekin: ABD'nin YPG-PYD'ye gönderdiği tırları vuralım
İş yerinde aşk kaçamağı yapan 12 yıllık çalışana Yargıtay şoku! Tazminatsız kovuldu
Oğlunu PKK'lı teröristlerin dağa kaçırmasından HDP'yi sorumlu tutan yüreği yanık anne
Enis Berberoğlu: Hakim suratıma bakamıyor, müebbeti okudu, sanki zaman dondu
Adana'da boşanmak isteyen kadına kayınpederden şok tehdit! 'Seni yaşatmayız'
Yorumlar 2 yorum