IMF'den Türkiye için enflasyon mesajı: Hayati önem taşıyor

IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir" dedi.

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IMF'den Türk ekonomisine ilişkin değerlendirme geldi. Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir" dedi.

McGettigan, sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulamasının, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıdığını belirtti.

IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson büyüme ve yapısal reform başlıklarına yönelik değerlendirme yaptı.

2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ettiklerini açıklayan Kelmanson, "Mali sektöre, finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal reformlar salgının olası uzun vadeli etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.