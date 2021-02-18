İsmail Hakkı Pekin: ABD'nin YPG-PYD'ye gönderdiği tırları vuralım

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ABD’nin PKK/PYD’ye gönderdiği TIR’ların Türkiye tarafından vurulması gerektiğini söyledi.

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ABD'nin PKK/PYD’ye yaptığı yardımlara ilişkin emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin’den 'radikal' bir öneri geldi

Suriye sahasında bazı hedeflerin vurulduğunu anlatan Pekin "Türkiye de bunu yapabilir. Terörle mücadele ediyoruz" dedi.

'İsrail vuruyor biz de vurabiliriz'

Sözcü’den Aytunç Erkin’e konuşan Pekin şunları söyledi:

“İsrail İran'a, Irak'a, Lübnan'a saldırıyor. Uçak kaldırıp İran hedeflerini, malzeme taşıyan araçlarını, depolarını vuruyor. Türkiye de bunu yapabilir. Çünkü… Terörle mücadele ediyoruz ve PKK/YPG'den Türkiye'ye saldırılar yapıldığını dünya biliyor.İsrail, tehdit nereden geliyorsa vuruyor… Terör TIR'larını vurabiliriz.”

ABD YPG/PKK için hemen dibimizde yeni bir üs kuruyor

Suriye’nin kuzeyine askeri sevkıyatını sürdüren ABD’nin, Türkiye, Irak ve Suriye sınırının kesiştiği bölgeye askeri üs kurmayı planladağı ortaya çıktı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin Arap Asharq al-Awsat gazetesine dayandırdığı habere göre, son olarak Kuzey Irak’tan Suriye’nin Kamışlı bölgesine ağır silahlar ve askeri ekipman taşıyan 55 araçlık bir konvoy da bu amaçla sevk edildi. Gazeteci Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında söz konusu bölgeyi şu şekilde tarif etti;

Cizre köprüsünü geçip yukarı doğru tırmandığınızda Dicle Nehri’nin hemen ötesinde, bağırsanız duyacak uzaklıkta bulunan Ayn Divar köyüymüş. Ayn Divar köyü denilen yerleşim aslında sınır çizilince yarısı Suriye’de kalan Çavuşköy’ün diğer parçası…"