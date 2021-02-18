Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia rest çekip istifa etti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, istifa etti. Gakharia, kararının gerekçesini muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi’nin lideri Melia’nın tutuklanması kararına ilişkin ekibiyle yaşadığı anlaşmazlık olarak açıkladı.Abone ol
Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ekibiyle muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi’nin lideri Nikanor Melia’nın tutukluluğu ile ilgili yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Gakharia, Melia’nın tutukluluğunun çok sayıda vatandaşı tehlikeye atacağı görüşünü ifade etti.
Ne olmuştu?
Tiflis’te, 20 Haziran 2019’da 26. Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Genel Kurulu toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya, Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Başkanı Rus milletvekili Sergey Gavrilov başkanlığındaki Rus heyeti de katılmıştı.
Toplantı, Gürcistan Parlamentosu’nun ana salonunda yapılmış, toplantıyı açan Gavrilov’un parlamento başkanının koltuğuna oturması Gürcü muhaliflerinin öfkesine yol açmıştı. Muhalifler salonu terk ederken toplantı iptal edilmişti. Ardından parlamento binası radikaller tarafından ele geçirilmişti.
Tiflis Şehir Mahkemesi dün 2019’da iktidarı zorla ele geçirme girişimiyle ilgili davada kefaleti tamamen ödemeyi reddetmesi nedeniyle Melia’nın tutuklanması kararını vermişti.