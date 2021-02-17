Altın erimeye devam! Gram altın 400 TL'nin altını gördü! Uzmanlardan önemli uyarılar

Altın fiyatlarındaki istikrarlı düşüş bugün de devam etti. Gram altın 400 Türk Lirası'nın altına indi. Hal böyle olunca yatırımcı açısından son 7 ayın en düşük seviyesini gören altınla ilgili kafalar iyicice karıştı. Ancak bazı uzmanlar aynı görüşte değil...

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Altındaki erime bugün de olanca gücüyle sürdü. Kasım ayında 540 TL seviyelerini gören gram altın, 400 TL'nin altını gördü. Bu da yaklaşık 4 ay gibi sürede 140 lira değer kaybı demek.. Peki altında yön hep aşağı mı olacak, ne zaman yeniden yükselişe geçecek? Yatırımcıya 'panik' yapmama uyarısında bulunan bazı uzmanlar yeniden toparlanmaya gireceğini ve ons fiyatının 2021 yılı ortalarında 2 bin doların üzerine yükselmesini beklediklerini söyledi. İşin mutfağından gelen birkaç kuyumcunun görüşlerini derledik...

‘‘Panik yapmayın''

Altındaki sert düşüşe ilişkin açıklama yapan Kuyum Esnafı İlhami Yazıcı, ‘'Altında sert bir düşüş oldu fakat bu düşüş dolar kurunun düşmesinden dolayı oldu. Altının onsunda ciddi bir düşüş olmadı, ons altın 1750 - 1850 dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Biz yatırımcılara dövizlerini bozdurarak altın almalarının daha karlı olacağını söylüyoruz. Küresel piyasalarda paralar değer kaybeder fakat altın her zaman güvenli bir yatırımdır. 300 sene öncede 500 sene önce de altın değerliydi, bugün de altın değerini koruyor. Biz altın yatırımcılarına bu dönemde panik yapmamalarını öneriyoruz, altın uzun vade bir yatırım aracıdır ve uzun vadede kazandıracaktır. Altının ons fiyatının 2021 ortalarında 2 bin doların üzerine yükselmesini bekliyoruz'' dedi.

ABD'deki gelişmeler etken oldu

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk ons altın ve çeyrek altında yaşanan fiyat hareketlerini değerlendirdi.

Ons altın fiyatlarında yaşanan düşüşün en önemli nedeninin ABD 10 yıllık tahvillerinde yaşanan çıkış olduğunu belirten Yıldırımtürk, “Çıkış olunca faizler de artıyor, 1.28 seviyelerine kadar geldi. Güvenli limanlardan uzaklaşma görüyoruz. 10 yıllık tahvil faizlerinde 1.30 seviyesi görülebilir. Orta ve uzun vadede yatırım düşünenler için bu seviyeler alım fırsatı olarak görülebilir.” dedi.

“Yılın ilk yarısında beklentim 1800-1950 aralığı”

ABD’de 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin hâlâ onay beklediğini belirten Yıldırımtürk, “BU paket er ye da geç çıkacak. Bu da altın fiyatlarının seyrini yakından etkileyecek bir gelişme. Bunlara ek olarak jeopolitik gerginlikler de göz ardı edilmemeli. Tüm bunları göz önüne aldığımızda geçen yıl olduğu kadar sert bir yükseliş olmasa da altın fiyatlarının tekrar yükselişe geçeceğini söyleyebiliriz. Yılın ilk yarısı için ons altın da 1800-1950 aralığında bir hareket bekliyorum. Gram altın beklentim ise 400-440 TL aralığında.” ifadelerini kullandı.

'Altında yılın ikinci yarısına dikkat'

Ons altın fiyatlarının yılın ikinci yarısında yükselişe geçmesini beklediğini ifade eden Yıldırımtürk, “Yılın ikinci yarısında likidite bolluğunun oluşturacağı spekülatif davranışlar ve jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle eylül, ekim ayları gibi ons altın fiyatında beklentim 2150-2250 dolar seviyesinde. Yıl sonu için de tahminim bu seviyelerde olacak. İç piyasada ise yılın ikinci yarısı faiz indirimleri ile doların artmasını ve gram altın fiyatlarının 500 TL seviyesine ulaşmasını bekliyorum.” açıklamasında bulundu.