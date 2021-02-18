Kar yağışı İstanbul'a yaradı! Bakın kaç aylık su birikti

İSTANBUL'da cuma gününden beri devam eden kar yağışı barajlardaki su seviyesini artırdı. Barajlardaki suyun en az 9 ay yeteceği belirtiliyor.

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İstanbul’u cuma gününden bu yana etkisi altına alan kar, dün sabah ısının sıfırın altına düşmesiyle yeniden etkili oldu. Meteoroloji’ye göre kar yağışı bugün İstanbul’da yerini sağanak yağışa bırakırken soğuk devam edecek. Kar yağışı bir yandan da İstanbul’un barajlarına yaradı.

Hürriyet gazetesinde görüşlerine yer verilen İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, son durumu şöyle anlattı: "9 Ocak’ta İstanbul’da baraj doluluk oranları yüzde 19.16’ya kadar gerilemişti. Ocak ve şubat aylarında gelen yağışlarla bu oranlar arttı. Şu anda yüzde 48.28’e ulaşmış durumda.''

'9 ay yetecek kadar su var'

İstanbul’a en az 9 ay yetecek kadar suyun olduğunu belirten Hüseyin Toros, ''Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden gelecek suyu da hesap edersek İstanbul’a en az 9 ay yetecek kadar su var. Susuzlukla ilgili İstanbul için kritik dönemi atlattık. Son kar yağışıyla baraj doluluk oranlarının yüzde 50’yi geçmesi bekleniyor. Ancak buna rağmen tasarruf yaparak suyumuzu daha verimli kullanmalıyız. Şehir şebekelerinde kayıp kaçak su oranını en aza indirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

''Anadolu’da su kullanımıyla ilgili önlemler alınmalı''

Normalin altında yağış alan Anadolu’daki göl ve barajlar için riskin devam ettiğini söyleyen Toros, “Anadolu’da su kullanımıyla ilgili önlemler alınmalı. Tarımda damlama sulama yöntemi teşvik edilerek vahşi sulamanın önüne geçilmeli" dedi.