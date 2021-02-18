Koronavirüs aşısında dünyada sonuçlar olumlu! Türkiye'de durum ne?

Koronavirüs aşıları ölüm oranına olumlu yönde etki etti. İngiltere ve İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısı aşıyla birlikte düşüşe geçti. 5 milyondan fazla kişinin aşılandığı Türkiye'de bu konuda son durum ne? Bilim kurulu üyeleri yanıtladı.

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İngiltere’de aşılamanın, ülkede en yaşlı ve virüsten en çok etkilenenler arasında ölümleri azalttığı belirtildi. Ölümlerdeki azalma 20-64 yaş grubunda yüzde 47, 65-79 yaş grubunda ise yüzde 51 oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise geçen hafta yeni dünya geneli COVID-19 vakalarının yüzde 16 azalarak 2.7 milyona indiğini, ölümlerin de yüzde 10 azalarak 81 bin olduğunu açıkladı. Halkının yüzde 78’ini aşılayan İsrail’de de benzer sonuçlar bulunuyor.

"Yararını gösterdi"

Bilim kurulu üyeleri konuya ilişkin açıklama yaptı. Hürriyet'e konuşan Prof. Dr. Sema Kultufan Turan şöyle dedi: İngiltere’deki son açıklamalar ileri yaş grubunda aşılama sonrası ölüm oranlarının azaldığını, aşıların özellikle bu grupta ölümü azaltmak açısından yararını gösterdi. Bizde şu ana kadar 5 milyondan fazla kişi aşılandı. Son aylarda hastaneye başvuruların azalmasında hem tedbirlerin hem de aşının etkisi olduğu düşünülüyor.

"Türkiye'deki aşı etkili"

"Bu nedenle şu an kullanmış olduğumuz aşının devamlılığının sağlanması, halkımız için çok yararlı olacaktır. Aşımız etkili ve sonuçlarının da olumlu yönde olduğunu görüyoruz."

"Rahatladığımızı göreceğiz"

Prof. Dr. Levent Akın ise "Şu anda aşılama oranı 5 milyonu buldu. Bu rakam 15-20 milyonu aştığı zaman rahatladığımızı göreceğiz. Eldeki araştırma sonuçları Sinovac aşısının işe yaradığı konusunda önemli bilgi veriyor." dedi.

Ölümlerde yüzde 10 azalma

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen hafta yeni vakaların yüzde 16 azalarak 2.7 milyona indiğini, ölümlerin de yüzde 10 azalarak 81 bin olduğunu açıkladı. DSÖ’nün dünya üzerinde belirlediği altı bölgeden beşinde iki haneli rakamlardan oluşan bir azalma olduğu, sadece Doğu Akdeniz bölgesinde yüzde 7’lik bir artış yaşandığı kaydedildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "4 Ocak haftasında 5 milyondan fazla vaka bildirilirken, bu sayı 8 Şubat’ta başlayan haftada 2.6 milyona kadar, neredeyse yarı yarıya düştü” dedi.

Guardian gazetesinin yaptığı analize göre de İngiltere'de COVID-19’dan ölümler, en yaşlıların üçte birinin aşılanmaya başladığı 24 Ocak’tan bu yana 80 yaş ve üzerindekilerde yüzde 62 düştü. Ölümlerdeki düşüş 20-64 yaş arasında yüzde 47, 65-79 arasında yüzde 51 oldu. İngiltere’de 15.5 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldı.