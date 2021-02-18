BIST 1.541
DOLAR 6,99
EURO 8,43
ALTIN 400,29
HABER /  YEREL

Antalya'da eve girip ışıkla tavana bakınca hayatının şokunu yaşadı! Ekipler harekete geçti

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da metruk bir eve alkol almak için gelen bir kişi tavan arasında 3-4 aylık olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi buldu. Ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sırasında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3001 Sokak üzerindeki kullanılmayan ve depo olarak kullanılan müstakil evde meydana geldi. Matruk yapıya alkol almaya gelen bir kişi bir bölümü açık olan kapıdan evin içine girdi. Gelen ağır koku üzerine telefonunun ışığıyla tavan arasına bakan şahıs, bir iskelet sistemi gördü. Vatandaşın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler evin içine girip tavan arasında cesedin yerini belirledi. Alanın dar ve karanlık olması nedeniyle ekipler içeriden detaylı inceleme yapmadı. İtfaiyeden balyoz ve kazma alan polis ekipleri, çatının tahta bölümlerini açmak için yukarı çıktı. Rüzgarlı ve soğuk havada tehlikeye rağmen ekipler, yarım saatlik çalışmayla cesedin bulunduğu yerdeki kiremit ve tahtaları kaldırdı.


Ceset 3-4 aylık
Ekipler iskelet sistemini buldukları cesedin yaklaşık 3-4 aylık olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri merdiven yardımıyla çıktıkları çatıda kemikler üzerinde inceleme yaptı. Cenaze ekipleri tarafından poşete alınan kemik parçaları kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis kemik sisteminin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dükkanı kapatıp bu işe başladı paraya para demiyor! Adana'da evin bodrumunda yapıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Pfizer aşısının Covid 19'un Güney Afrika mutasyonuna karşı etkinliği denendi sonuçlar şoke etti
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
İstanbul için ürperten deprem senaryoları: 200 bin bina, 3 milyon insan etkilenecek
TMSF Başkanı Gülal'dan Koza Altın açıklaması! Şirketlerimize gözümüz gibi bakıyoruz
Kocaeli'de her şeyi itiraf etti 12 yıl sonra gerçekler ortaya çıktı
Regaip kandili orucu kaç gün tutulur 2 gün tutmak gerekli mi?
Pentagon, YPG/SDG'nin Türkiye'nin PKK operasyonlarına yönelik açıklamalarına karşı sessiz kaldı
Samsun'da buzlanan yolda tuzlama çalışması yapan belediye işçileri darbedildi
Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu! 9 gözaltı kararı
Uzman erbaşların emeklilik yaşı değişiyor! TBMM'de kabul edildi
Yorumlar