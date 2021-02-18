BIST 1.541
DOLAR 6,98
EURO 8,42
ALTIN 400,19
HABER /  YEREL

Samsun'da buzlanan yolda tuzlama çalışması yapan belediye işçileri darbedildi

Samsun'un Canik ilçesinde buzlanan yolda tuzlama çalışması yapan belediye işçileri, bir grup tarafından darbedildi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir yokuşta Canik Belediyesinde çalışan işçiler tuzlama çalışması yaptı.

Bu sırada bölgeye gelen bir grup henüz belirlenemeyen nedenle 3 işçiyi darbetti. Tuzlama çalışmasında kullanılan kamyonun camları da gruptakiler tarafından kırıldı. 

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen işçiler şikayetçi olmak üzere polis karakoluna götürüldü.

İşçilerden Yaşar Yüksek, 2-3 kişinin sebepsiz yere kendilerine saldırdıklarını belirterek, "İlk önce kartopu atmaya başladılar. Daha sonra bize saldırdılar. Sebepsiz yere saldırdılar. Kamyonun camlarını kırdılar. Sonra da kaçıp gittiler." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzman erbaşların emeklilik yaşı değişiyor! TBMM'de kabul edildi
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Manchester City fırtınası sürüyor
Yüzden fazla hayvanda mevcut! İşte en riskli koronavirüs senaryosu
Porto'nun 80 saniyelik Juventus galibiyeti
İran 5.6 şiddetinde depremle sarsıldı! 10 kişi yaralandı
İstanbul ve 19 ilde yüz yüze eğitime kar engeli! İşte o iller
SBK Holding, ilaç devi Biofarma'yı İsviçrelilere sattı
Twitter'dan Erdoğan, Kalın, Çavuşoğlu ve Altun'a 'Türkiye devlet görevlisi' etiketi
Bugün kandil mi var Diyanet bugün ne kandili var?
Yorumlar