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İstanbul ve 19 ilde yüz yüze eğitime kar engeli! İşte o iller

20 kentte kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün de başlanamayacak. İşte o illerin listesi...

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İstanbul'un aralarında bulunduğu toplam 20 kentin valilikleri, okulların kapalı olacağını açıkladı.

Yüz yüze eğitime; Sinop, Sakarya, Zonguldak ve Bingöl'de 2 günlüğüne ara verildi.

Samsun'da Yakakent hariç tüm ilçelerde 2 gün yüz yüze eğitim yapılmayacak.

İstanbul, Ordu, Gümüşhane, Rize, Kars ve Yozgat'ta da bugün okullar kapalı.

Giresun'un il merkezi ve bazı ilçelerinde bugün ve yarın yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Trabzon, Bursa ve Çorum'da da bugün bazı ilçelerde okullar kapalı.

Kastamonu'da 13, Konya'da 10, Balıkesir'de 12, Nevşehir'de 4, Tokat’ta 3 ilçede yüz yüze eğitime bugün başlanamayacak.

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