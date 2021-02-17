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NATO'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Gara'da PKK'nın şehit ettiği 13 Türk vatandaşıyla ilgili NATO'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, katliamın sorumlularını en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gara'da "13 Türk vatandaşının öldürülmesini kınadıklarını" belirterek, müttefiklerin Türk halkına başsağlığı dilediğini söyledi.

Stoltenberg, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı, video konferans yöntemiyle yapılan iki günlük NATO Savunma Bakanları Toplantısının ilk günkü oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

Irak'ın kuzeyinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, Türkiye'ye başsağlığı dileğini iletti.

Stoltenberg, katliamın sorumlularını en güçlü şekilde kınadığını vurgulayarak, "Müttefikler, Savunma Bakanlarının bugünkü toplantısında başsağlığı dileklerini iletti. Müttefikler Türk halkıyla dayanışma içindedir." dedi.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, Bakan Akar'ın da katıldığı toplantıya ilişkin görseller paylaşıldı.

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