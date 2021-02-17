Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (17 Şubat 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27.738'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 649'u semptomatik olmak üzere 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 609 bin 359'a yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 86 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 7 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 209 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 866 bin 86'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 193 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.