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Trabzonspor'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 7'ye yükseldi

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesi başlayan koronavirüs vakalarında sayı artmaya devam ediyor. Bordo mavililerde koronaya yakalananların sayısı 7'ye ulaştı.

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Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesi başlayan koronavirüs vakalarında sayı artmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde bugün bir futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktı.

Trabzonspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısı artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün 6'ya çıkan pozitif sayısına bugün yeni bir isim daha eklendi.

Bordo-mavili takımda dün yapılan testi negatif bir futbolcunun bugün sempton göstermesi üzerine yapılan testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, böylelikle Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi takımda koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.

Kale 18'lik futbolcuya emanet
Öte yandan Trabzonspor'da virüs nedeniyle kaleci sıkıntısı yaşanıyor. Karadeniz ekibinde ilk 3 kaleci Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un koronavirüsten dolayı Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Bu nedenle teknik direktör Abdullah Avcı, kalede mecburen 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu'na şans verecek.

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