Mart'ta normalleşme başlıyor iller 4 gruba ayrılacak! Kısa çalışma uzatıldı

TÜRKİYE'deki koronavirüs önlemlerinde normalleşme sürece Mart ayında başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu konuda son dakika açıklamalar geldi. Kısa çalışma ödeneği için süre de uzatıldı. İşte alınan yeni kararlar:

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele başta olmak üzere önemli konuların masaya yatırıldığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'de normalleşme sürece önümüzdeki aydan itibaren başlayacak. İller 4 gruba ayrılacak ve kademeli olarak normalleşmeye geçecek. Kısa çalışma ödeneği de son kez uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

İller 4 gruba ayrılacak

*Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

*Özellikle salgın sebebiyle işini ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak.

*Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu da yine illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir.

Sokağa çıkma yasağı

*Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma kısıtlamasını illerdeki duruma göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum.

Kısa çalışma ödeneği

*Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık. Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu.

Çiftçiye 2 müjde birden

*Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.

Yüz yüze eğitime geçiş

*Salgının seyrine göre, normalleşme adımlarını da atıyoruz. Okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin müjdesini paylaştık. Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerimizde geçiş ertelenmiş olsa da bu süreç devam edecektir.

Türkiye'de aşılamada son durum

*Aşı çalışmaları hızla sürüyor. Şu anda 5.5 milyonun hemen hemen üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Bu işi başaran Türkiye oldu. Halihazırda 5 milyon 700 bin aşılamaya ulaşmış durumdayız.

*Asıl önem verdiğimiz yerli aşı geliştirme çalışmalarını da yakından takip etmeyi sürdürüyoruz.