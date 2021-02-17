BIST 1.537
DOLAR 7,01
EURO 8,44
ALTIN 400,25
HABER /  EĞİTİM

İstanbul'da yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 18 Şubat perşembe günü ara verildiğini açıkladı.

Abone ol

İstanbul'da aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar, yüz yüze eğitime yine darbe vurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 18 Şubat perşembe günü ara verildiğini duyurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı; 

''Sevgili İstanbullular,
Kar ve buzlanma nedeniyle;
Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir.
Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım.''

ÖNCEKİ HABERLER
Mesut Özil dijital dünyanın da yıldızı
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Antalya'da paha biçilemeyen arsa üzerinden 'Kapora' tuzağıyla dolandırıcılık
Kovid-19 tedavisi gören gençlerde tespit edildi Prof. Dr. Orhan Ateş uyardı
Mardin'de şehit annesinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğine tokat gibi yanıt
Kabine Toplantısı başladı! Kafe ve restoranlar açılacak mı sokağa çıkma yasağı masada
Sultanbeyli'de afet eğitimi seferberliği başlatıldı
İtiraf gibi sözler! İtalya'nın yeni başbakanı Mario Draghi'den flaş Türkiye açıklaması
Hazal Hatun kimdir tarihte Hazal Hatun nasıl öldü?
İstanbul'da hayrete düşüren yöntemle kiliseyi satışa çıkardı! 118 adet...
Yorumlar