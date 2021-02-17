İstanbul'da yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 18 Şubat perşembe günü ara verildiğini açıkladı.

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İstanbul'da aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar, yüz yüze eğitime yine darbe vurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 18 Şubat perşembe günü ara verildiğini duyurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

''Sevgili İstanbullular,

Kar ve buzlanma nedeniyle;

Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir.

Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım.''