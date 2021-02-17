Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? Nihat Özdemir açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "1 Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımız yok. 1 Nisan'da değerlendireceğiz. Sağlık Bakanlığı ile birlikte karar vereceğiz." dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beINSPORTS'a açıklamalarda bulundu. Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:

Hamit Altıntop, yönetici olarak Türk futboluna çok faydası olacaktır. Çalışmalarına devam ediyor. Profesyonel kadroda bir değişiklik olmayacak. Aldığımız kararlar neticesinde rahatsız olmuş camialar var, taraftar var. Biz bunlara tweetlere, Instagram'a bakmıyoruz. Biz sosyal medyaya bakmıyoruz.

Süper Lig 42 haftalı bir lig. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig oldu. Sezona başlarken birçok kişi tarafından "bu sezon olmaz" gibi negatif söylemler oldu. Lig takvimini ilan ettik, sezona başladık. 17 hafta kaldı. 28 yılda bir rastladığımız Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor rekabeti var. Hedefimiz kalan 17 haftayı sağlıklı bir şekilde tamamlamak. Bu şartlarda bu ligi tamamlamak çok zor. Futbolcularda talimatlarımıza uydular. Kadroları genişlettik. Bütün futbol camiasına teşekkür ediyorum. Bu hafta meteoroloji ile işbirliği yaptık ve Galatasaray - Kasımpaşa ve Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını erken saate aldık.

''Şampiyonlar Ligi finalini seyirci oynamak için uğraşıyoruz''

Şampiyonlar Ligi finalini seyirci oynamak için uğraşıyoruz. Olimpiyat Stadı'mız iyi değil, çok iyi durumda. İstanbul şartlarına uygun en iyi çimleri seçtik ve getirdik. Biz Hollanda maçını Galatasaray'ın sahasında oynamak istedik ama maalesef sahanın son halini gördünüz. Şu anda Şenol Hocamız o maçı orada oynasak mı oynamasak mı diye düşünüyor. Belki o maçı da Olimpiyat Stadyumu'nda oynayabiliriz. Sahada önemli olan drenajların ve bakımların düzenli olması lazım. Drenaj sistemi nedir? Kar yağdığında karın eriyip su hale gelmesinden sonra drenaj sisteminin bu suyu çekmesi lazım. Her statta yapılabilir. Ama hem bütçe lazım, proje hazırlamak lazım, yetkili insanların bu işi yapması lazım. Bu bizim sorumluluğumuzda değil ama bizden yardım istenirse yardım ederiz.

Maçlar ne zaman seyircili oynanacak?

1 Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımız yok. 1 Nisan'da değerlendireceğiz. Sağlık Bakanlığı ile birlikte karar vereceğiz. TFF olarak şu sahayı şöyle böyle yap deme sorumluluğumuz yok. Bizden yardım isterlerse elimizden geleni yaparız. TFF olarak görevimiz; teknik arkadaşlar inceler, o sahanın futbol oynayıp oynamaya elverişli olup olmadığına karar verirler.

''İstifa etti denilen Hamit Altıntop, bu iş için harıl harıl çalışıyor''

Kararlar nedeniyle rahatsız olan camialar, taraftarlar var. Sosyal medya üzerinden huzursuzluk çıkarmaya çalışıyorlar. Biz sosyal medyaya bakmıyoruz. Oraya baksak pandemi şartlarına rağmen buralara gelemezdik. Sadece Bölgesel Amatör Ligi değil Kadın Futbol Ligleri için de çalışmalar yapıyoruz. İstifa etti denilen Hamit Altıntop, bu iş için harıl harıl çalışıyor.

''Şimdi hedefimiz, kalan 17 haftayı da sağlıklı bir şekilde tamamlamak''

İnandık, kulüplerimizle oturduk ve pandemi döneminde ne gibi tedbirler alacağımıza karar verdik. Bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yarışın içinde. A. Alanyaspor, A. Hatayspor ve Gaziantep FK da şampiyonlukta iddia sahibidir diyebilirim. Şimdi hedefimiz, kalan 17 haftayı da sağlıklı bir şekilde tamamlayarak 16 Mayıs'ta bütün liglerimizi bitirmek istiyoruz. Bundan dolayı tüm kulüp başkanlarıma, teknik direktörlerime ve sahada ter döken futbolcu kardeşlerime candan teşekkür ediyorum.

''2022 sonunda yeni yayın ihalesi yapmamız lazım''

2021/22 sezonu beIN Sports'un. 2022 sonunda yeni yayın ihalesi yapmamız lazım. 5 yıllık bir periyodun ihalesini yapacağız. Ben isterim ki beIN Sports'la devam edelim. Gerçekten çok büyük yaramdır kaçak yayın. Türkiye'de illegal yayını engelleyebilirsek beIN Sports çok para kazanabilir. Devletimiz, çok büyük vergi alır. Kulüplerimiz de daha çok imkan elde edecek. beIN SPORTS ile aramızda iyi bir ilişki ve diyalog var. Sıkıntılı dönemleri atlattık ve yolumuza devam ediyoruz. beIN SPORTS'un önemli bir kadrosu ve yatırımları var. 9 maçı aynı anda yayınlayabiliyorlar. Avrupa'da bile olmayan teknik bir kapasite bu.

VAR konuşmaları

Rica ediyorum, maçlardan sonra taraftara mesaj vermek için açıklama yapmayın. Hata yapan hakemi Serdar Tatlı, VAR odasına gidip konuşmaları dinleyinceye kadar takip ediyor ve cezayı veriyor. Biz ligi dizayn ediyormuşuz! Fenerbahçe'yi şampiyon yapacakmışız, son birkaç haftada Galatasaray'ı şampiyon yapacakmışız diyorlar. Kazanıyorlar VAR'ı tenkit ediyorlar, kaybediyorlar VAR. Biz bu hakemlerle ligi bitireceğiz. MHK Başkanımla konuşuyor, toplantıları yapıyorum. Varsa bir haksızlık ceza veriliyor. Avrupa'nın en iyi VAR sistemine sahibiz. Kim iyi oynarsa, hak ederse o şampiyon olacaktır. Kimsenin aklına başka bir şey gelmesin.

''Rüzgar panelleriyle rüzgarı engellemeye çalıştık''

Atatürk Olimpiyat Stadı'mız çok iyi gözüküyor. TFF Süper Kupa maçında bunu denedik ve kar yağan, soğuk hava şartları vardı. Rüzgar panelleriyle rüzgarı engellemeye çalıştık ve başarılı da olduk. Yönetim Kurulu Üyemiz Nuri Akın'a teşekkür ediyorum. Yağışlara rağmen altyapıyı çok iyi hazırladığımız için ve çimin de çok kaliteli olması bir araya gelince, sahamız futbol oynamaya çok elverişli oldu. Belli kapasitede seyircili oynamayı da hedefliyoruz. Bununla ilgili UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor, inşallah aşı da belli bir noktaya gelirse finalini seyircili oynamak istiyoruz. Türkiye'nin bir turizm cenneti olduğunu göstermek istiyoruz.