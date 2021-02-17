BIST 1.537
DOLAR 7,01
EURO 8,44
ALTIN 400,25
HABER /  YEREL

Bursa'da balık fiyatları fırladı: Ciddi yükselişler var

Demirören Haber Ajansı

BURSA’da yağan kar ve fırtına, balık fiyatlarında artışa neden oldu. Hamsi ve istavritin kilosu 40 TL’ye yükseldi.

Abone ol

Bursa’da son bir haftadır etkili olan fırtına ve kar yağışı balık fiyatlarını etkiledi. Çok sayıda balıkçı denize açılamadı. Bu da balık fiyatlarına yansıdı. Balıkçılar, az balık nedeniyle talebi karşılayamazken, Gemlik ilçesinde kurulan balık pazarındaki tezgahlarda hamsi ve istavrit 40, levrek ve çipura ise 50 liradan satışa sunuldu.

Pazarda balık satan Mehmet Akbalık, “Balık fiyatlarında ciddi artış var. Hava şartlarından dolayı bir çok tekne limana çekilmek zorunda kaldı. Şu an çok az sayıda tekne balık tutuyor. Onların tuttuğu balık az, talep de fazla olduğu için balık fiyatlarında ciddi artışlar var. Fiyatlar şu an yüksek. Hamsi ve istavritin kilosu 40 TL, levrek ve çipuranın kilosu 50 TL, yerli palamutun tanesi 30 TL oldu. Pazardaki balıkçılardan çok ciddi balık talebi var, müşterilerden de talep arttı. Bu nedenlerden dolayı fiyatlarda ciddi yükselişler var” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ahırda bu işe başladı 3 yıl kurutuyor! Batman'da yapıp dört bir yana satıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
'Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'a suikast emri aldım' diyen PKK'lıya müebbet hapis cezası
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Korkulan oluyor! Almanya'da mutasyona uğramış Kovid-19 varyantları hızla yayılıyor
Ankara, Moskova ve Tahran'dan İsrail'e saldırıları durdurma çağrısı
Japonya'da cinsiyet ayrımcılığı zirvede! Kadınlar toplantılara katılsın ama konuşmasın
MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan: Gara katliamı artık bir milattır
Şanlıurfa'da 3 DEAŞ'lı terörist tutuklandı! Hepsi de Suriye uyruklu
Mostafa Mohamed'e övgü: Salah'ın yolunda
Süleyman Soylu: Şehitler tepesi boş kalmıyor
Fenerbahçeli yönetici Burak Çağlan Kızılhan için FETÖ iddiası
Yorumlar 1 yorum