Başakşehir-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanacak maçların hakemleri şöyle:
19 Şubat Cuma:
19.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20 Şubat Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
16.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
21 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat
16.00 Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
16.00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Hüseyin Göçek
22 Şubat Pazartesi:
19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya