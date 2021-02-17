Başakşehir-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

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Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanacak maçların hakemleri şöyle:

19 Şubat Cuma:

19.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

16.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

21 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat

16.00 Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Hüseyin Göçek

22 Şubat Pazartesi:

19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya