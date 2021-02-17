BIST 1.541
DOLAR 7,01
EURO 8,46
ALTIN 403,86
HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'a Falcao ve Feghouli müjdesi

Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında kritik maça çıkıyor. Taraftara, Alanyaspor maçının kamp kadrosundan müjdeli haber geldi. sakatlıkları geçen Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli kadroda.

Abone ol

Süper Lig'de Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray, kamp kadrosunu açıklarken Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli kadroda yer aldı.

Falcao ve Feghouli ile birlikte cezası sona eren Arda Turan da Alanyaspor maçı kampında bulundu.

Galatasaray, sakatlıkları süren Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile karantina süresi yarın dolacak olan Halil Dervişoğlu'nun ise İstanbul'da kaldığını açıkladı.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama:

ÖNCEKİ HABERLER
Türk Standartları Enstitüsü'nden ikinci el cep telefonlarına düzenleme
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Soçi'deki Astana görüşmeleriyle ilgili önemli açıklama
Mehmet Ağar'dan 'Gara' çağrısı! Tüm partiler tek dil kullanarak hükümetin yanında olmalı
Aksaray'da soba gazı nedeniyle 17 kişi hastanelik oldu
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: Türkiye'yi uzay alanında birinci lige çıkartacağız
Hatay'da sanayi sitesinde fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Davutoğlu: Kurtarma operasyonları önceden söylenmez, kapsamlı harekât içine konmaz
Bakan Murat Kurum 'İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı'nda konuştu
Antalya'da döverek öldürüp yanında uyudu! Son sözü pes dedirtti
Yorumlar