Galatasaray'a Falcao ve Feghouli müjdesi

Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında kritik maça çıkıyor. Taraftara, Alanyaspor maçının kamp kadrosundan müjdeli haber geldi. sakatlıkları geçen Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli kadroda.

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Süper Lig'de Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray, kamp kadrosunu açıklarken Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli kadroda yer aldı.

Falcao ve Feghouli ile birlikte cezası sona eren Arda Turan da Alanyaspor maçı kampında bulundu.

Galatasaray, sakatlıkları süren Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile karantina süresi yarın dolacak olan Halil Dervişoğlu'nun ise İstanbul'da kaldığını açıkladı.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama: