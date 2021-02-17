İstanbul'da insanlara kabusu yaşattılar yakayı ele verdiler! 500 bin TL...

İSTANBUL'da çok sayıdaki evden hırsızlık yapan 4 şahıs yakayı ele verdi. 500 bin liralık vurgun yapan şahıslar cezaevine gönderildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy, Avcılar, Esenyurt, Beşiktaş, Şişlide Küçükçekmece ilçelerinde 25 Ocak ve 12 Şubat tarihleri arasında art arda yaşanan hırsızlık olaylarının zanlılarını yakalamak için harekete geçti. Titiz bir çalışma gerçekleştiren ekipler, güvenlik kameralarını didik didik inceleyerek hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 zanlının kimliğini belirledi. Zanlıların 11 evden hırsızlık ve 8 adet araç hırsızlığı gerçekleştirdiği ve yaklaşık 500 bin TL vurgun yaptığı belirlendi.



Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda Tuncay G. (21) Yunus G. (25) Serhat Y. (22) ve Ahmet A (24) isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahısların Tuncay G. 28 adet suç kaydı, Yunus G. 45 suç kaydı, Serhat Y. 34 suç kaydı, Ahmet A.’ 6 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasını ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak adliyeye sevk edildi.