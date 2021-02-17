Mehmet Ağar'dan 'Gara' çağrısı! Tüm partiler tek dil kullanarak hükümetin yanında olmalı

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, Gara katliamı ve terörle mücadele konusunda siyasi partilere çağrı yaptı. Türkiye’nin bir “beka meselesi olduğunu” belirten Ağar, TBMM’de bulunan veya bulunmayan bütün partilerin tek bir dil kurarak hükümetin yanında olması gerektiğini söyledi.

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Mehmet Ağar, Türkiye’nin bir “beka meselesi olduğunu” belirterek, "TBMM içindeki ve dışındaki tüm partilerin tek dil kurarak hükümetin yanında olmaları gerekiyor. Kim hükümet olursa olsun bu saydığımız başlıklarda sağlam durulacak" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak yazarı Nedres Ersanel'e konuşan Mehmet Ağar, "Türkiye’nin bir beka meselesi var. Bu beka meselesinin temel başlıklarından birincisi PKK/YPG/PYD’dir. Şimdi bunlara başka konular da eklendi; Doğu Akdeniz, S-400 konusu, Yunanistan-Ege sorunları ve bunun gibi” ifadelerini kullandı. Ağar, şöyle devam etti:

ABD'nin anlaması için bu şart

- Bunların hepsi için, Amerika Birleşik Devletleri’nin anlaması için müşterek bir tavrın ortaya konması gerekiyor. ABD artık kendi isteklerini, kendi istediği gibi râm edecek, boyun eğip, itaat edecek bir hükümet beklememelidir. Bunu şu gün Cumhur İttifakı ile yapacağını, yapması gerektiğini anlaması gerekiyor.

Tüm partiler ortak bir pozisyon geliştirmeli

- Ve beklememesi için, bunu anlaması için TBMM içinde ve dışında tüm partilerin -tabii HDP’nin böyle bir tutum sergilemesini beklemek iyimserlik olur- artık ortak bir pozisyon geliştirmesi/getirmesi gerekiyor. Öyle artık terör örgütünün adını zikretmeme vs. gibi tutumların terk edilmesi lazım.

Topyekün bir duruş olursa ABD...

- Bizim dönemimizde Amerikalı yetkililerden destek gördüğümüz zamanlar oldu. Bu desteği vermelerinin ana sebebi -ki o zaman DYP/SHP iktidarı vardı- karşılarında top yekûn bir siyasi duruşun bulunmasıydı. İktidarıyla, muhalefetiyle. Böyle olduğu için o dönem Amerika bu konunun üzerine gidemedi ve hatta istediğimiz bazı konularda destek verdi.

Bu mücadele muhalefet konusu değildir

“Şu an sıkıntının temel nedeni budur” diyen Ağar, şöyle devam etti: "Yani, TBMM içindeki ve dışındaki tüm partilerin bu konuda tek vücut olarak, tek dil kurarak hükümetin yanında olmaları gerekiyor. Unutulmaması gerekiyor ki, nihayetinde bu mesele tarihi görevdir. Muhalefet konusu değildir. Kim hükümet olursa olsun bu saydığımız başlıklarda sağlam durulacak."

Diğer konularda muhalefet yapılacaksa yapılsın

"Ortadan konuşmakla olmaz" diyen Ağar sözlerini şöyle bitirdi: "Millet, kim varsa siyasette yekvücut olmasını bekliyor. Eğer bu olaylar neticesinde başka siyasi beklentiler var ise o olmaz, açık söyleyelim. Beklentileri olmaz. Halk ona müsaade etmez. Diğer hangi konularda muhalefet yapılacaksa yapılsın. Ama bu konular olmaz”…