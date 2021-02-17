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Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar 'maalesef' deyip paylaştı: İstanbul'da karlar eriyecek

Meteoroloji'ye göre, 4 gündür etkili olan kar yağışı İstanbul'u terk ediyor. Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

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İstanbul, 14 Şubat pazar gününden bu yana etkili olan ve kenti beyaza bürüyen kar yağışlarına veda ediyor. Meteoroloji'nin son raporunda hava sıcaklıklarının artacağı ve kar yağışının İstanbul'u terk edeceği belirtildi.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre yarın kentte sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul'da cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları da artacak. 

Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar sosyal medya hesabından İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklama yaptı.

"Karlar eriyecektir"
Uçar mesajında "İstanbullu kar severlere maalesef kötü bir haber vereyim. Yarın sabah saatlerinden itibaren yeni gelecek zayıf bir sistem ile birlikte yüksek kesimler dışında özellikle sahillerde gün boyu hafif yağmur ve karla karışık yağmur görülecek, karlar eriyecektir" ifadelerini kullandı.

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