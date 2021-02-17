Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Gara tepkisi: Terbiyesiz herif

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gara'daki 13 şehidin sorumlusunun Erdoğan olduğunu söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Sen ne yüzsüzsün ya... 5-6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere 'Bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır' nasıl diyorsun? Terbiyesiz herif" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde terör örgütü PKK'nın Gara'da katlettiği 13 vatandaşımız vardı. 13 şehidin sorumlusunun Erdoğan olduğunu savunan Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt veren Erdoğan, "İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez." dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Cumhur ittifakı daha da güçleniyor"

FETÖ taktikleriyle kuşa çevirdikleri görüntüler üzerinden bu coşkumuzu örselemek isteyenler boşuna uğraşıyor, mızrak çuvala sığmaz. Sabah söyledikleri yalanlar daha akşam olmadan tek tek ellerinde patlıyor. Cumhur İttifakı maruz kaldığı onca saldırıya rağmen her geçen gün daha da güçleniyor.

AK Parti kongrelerine tepkilere yanıt

Kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongrelerine çamur atmasını doğrusu tebessümle karşılıyorum.

Biz bu yolda gözlerini kırpmadan şahadete koşan yiğitlerin fedakarlığıyla yürüyoruz. Biz bu yolda dağları teröristlere dar eden kahramanların cesaretiyle yürüyoruz. 534 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır Annelerinin sabrıyla yürüyoruz.

"Terbiyesiz herif"

Bay Kemal acaba sen o Diyarbakır Anneleri'nin feryatlarını duydun mu? Utanmadan, sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak 'Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diyorsun. Sen ne yüzsüzsün ya... Sende yüz var mı? 5-6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere 'Bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır' nasıl diyorsun? Terbiyesiz herif.

"Utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanı'na fatura kesmeye kalkıyorsun"

Sana Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum. Sen bunlara layık değilsin. Utanmadan, sıkılmadan kalkıp Cumhurbaşkanı'na fatura kesmeye kalkıyorsun. Sen teröristlerle el ele kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin. Ama biz Cudi'de, Tendürek'te mücadelemizi sürdüreceğiz. Sen de tribünlerden seyret. İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez.

"Sen tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne giden ürkek, korkak bir adamsın"

Biz bu yolda 'Ağlayarak teröristi sevindirmeyeceğim' diyen şehit babalarının asaletiyle yürüyoruz. Biz bu yolda 15 Temmuz gecesi tanklara meydan okuyan kadınlarımızın dirayetiyle yürüyoruz. Sen tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne giden ürkek, korkak bir adamsın. Bu teröristlere o inleri mezar edeceğiz.

"Bay Kemal şu teröristlere bir gün terörist de be"

Hırsları için Türkiye düşmanlarına el açanlara inat vakarımızdan, onurumuzdan taviz vermedik. Bölücü örgüt yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat, biz mücadeleyi milletimiz için yapıyoruz. Bay Kemal şu teröristlere bir gün terörist de be. Diyemez. Niye, onlarla ortak. Diyemez ve demeyecek. Biz gümbür gümbür, üzerine üzerine gidiyor bunları çökertiyoruz.

'PKK'nın Suriye uzantısını terör örgütü olarak görmüyorum' diyenler Bay Kemal ve yandaşlarıdır. Bize bunlar terörle mücadele dersi veremez. Biz siyaseti ülke ve millet düşmanlarına şirinlik için değil, can borcumuz olan aziz milletimize hizmet için yapıyoruz.

"Sen önce kademelerindeki DHKP-C'lileri temizle ey Kılıçdaroğlu. Bunları önüne koyacağız"

Kılıçdaroğlu ve şürekâsı bilsin ki, baş veririz ama baş eğmeyiz. Her karşısında bir şehidin yattığı bu cennet vatanı canımız pahasına, FETÖ'cü hainlere de, PKK'lı katillere de, DEAŞ'lı canilere de teslim etmedik. Biz bu yola kefenimizi giyip çıktık. Bugünlere birilerinin ihsanıyla değil, nice katil sürüleriyle mücadele ederek geldik. Sen önce kademelerindeki DHKP-C'lileri temizle ey Kılıçdaroğlu. Bunları önüne koyacağız, merak etme.

Kabine toplantısında yeni kararlar sinyali verdi

Salgının ilk gününden bu yana hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Aşılamada 5,2 milyonu bulduk. Yoğun bir şekilde de bu aşılama kampanyamız devam ediyor. O çok büyük olduğunu söyleyenlerin böyle bir durumu yok. Salgın nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız kısıtlamaların esnafımız, işçilerimiz üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları en aza indirebilmek için destek paketleri açıkladık. Bugün Kabine Toplantısı'nın sonrasında aldığımız kararları açıklayacağız.

Kılıçdaroğlu'nun 'AK Parti'nin hangi hayırlı hizmetine taş koyduk' sözüne yanıt

CHP Genel Başkanı son günlerde 'AK Parti'nin hangi hayırlı hizmetine taş koyduk' diye soruyor. CHP Genel Başkanı da demokrasiden, hak ve özgürlüklere, sağlıktan eğitime kadar attığımız adımları nasıl engellemeye çalıştıklarını çabuk unutuyor. Ara sıra eski gazeteleri karıştırsa CHP'nin yasak, yoksulluk, yokluk demek olduğunu görecek. Hafızasını tazelemek için kendisine soruyorum, biz kamuda başörtüsüne serbestlik getirdiğimizde engellemek için Danıştay'a koşan siz değil miydiniz? Anayasa Mahkemesi'ne başvuran bizzat sen değil miydin? Katsayı zulmüne sahip çıkanlar siz değil miydiniz? Şehir hastanelerimizi kötüleyenler siz değil miydiniz? Avrasya Tüneli'ne, Osman Gazi Köprüsü'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne karşı çıkanlar siz değil miydiniz? Ankara'da Malazgirt Bulvarı'na karşı çıkanlar siz değil miydiniz? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne iftiralar atan siz değil miydiniz? Türkiye'yi darbe Anayasası'ndan kurtarmak için attığımız adımları sabote eden siz değil miydiniz?